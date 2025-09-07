Казахстанка Надежда Рябец не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ по боксу

В первом же бою на чемпионате мира потерпела поражение Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Она уступила Лине Ван из Китая, которая забрала два стартовых раунда. В итоге соперница выиграла единогласным решением судей.

Добавим, что ранее завершила выступление Элина Базарова (до 54 килограммов).

Ранее сообщалось, что казахстанка Виктория Графеева выиграла стартовый поединок на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле. Торехан Сабырхан дебютировал с победы на чемпионате мира по боксу.