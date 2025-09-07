РУ
    01:00, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанка Надежда Рябец не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ по боксу

    Сборная Казахстана по боксу понесла вторую потерю на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Надежда Рябец
    Фото: Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

    В первом же бою на чемпионате мира потерпела поражение Надежда Рябец (до 75 килограммов).

    Она уступила Лине Ван из Китая, которая забрала два стартовых раунда. В итоге соперница выиграла единогласным решением судей.

    Добавим, что ранее завершила выступление Элина Базарова (до 54 килограммов).

    Ранее сообщалось, что казахстанка Виктория Графеева выиграла стартовый поединок на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле. Торехан Сабырхан дебютировал с победы на чемпионате мира по боксу.

     

