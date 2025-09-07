00:01, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Казахстанка Виктория Графеева вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу
Казахстанка Виктория Графеева выиграла стартовый поединок на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В 1/16 финала весовой категории до 60 килограммов Графеева билась с Доньетой Садику (Косово).
Первый раунд остался за нашей спортсменкой. Вторую трёхминутку забрала соперница. Третью вновь выиграла Графеева.
В итоге казахстанка одержала победу раздельным решением судей.
За выход в четвертьфинал Виктория Графеева встретится с хозяйкой ринга - Люси Кингс-Уитли из Англии. Этот поединок пройдет 9 сентября в дневной сессии.
