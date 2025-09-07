РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:01, 07 Сентябрь 2025

    Казахстанка Виктория Графеева вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу

    Казахстанка Виктория Графеева выиграла стартовый поединок на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Виктория Графеева
    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

    В 1/16 финала весовой категории до 60 килограммов Графеева билась с Доньетой Садику (Косово).

    Первый раунд остался за нашей спортсменкой. Вторую трёхминутку забрала соперница. Третью вновь выиграла Графеева.

    В итоге казахстанка одержала победу раздельным решением судей.

    За выход в четвертьфинал Виктория Графеева встретится с хозяйкой ринга - Люси Кингс-Уитли из Англии. Этот поединок пройдет 9 сентября в дневной сессии.

    Ранее сообщалось, что Торехан Сабырхан дебютировал с победы на чемпионате мира по боксу.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
