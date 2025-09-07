Казахстанка Виктория Графеева вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу

В 1/16 финала весовой категории до 60 килограммов Графеева билась с Доньетой Садику (Косово).

Первый раунд остался за нашей спортсменкой. Вторую трёхминутку забрала соперница. Третью вновь выиграла Графеева.

В итоге казахстанка одержала победу раздельным решением судей.

За выход в четвертьфинал Виктория Графеева встретится с хозяйкой ринга - Люси Кингс-Уитли из Англии. Этот поединок пройдет 9 сентября в дневной сессии.

