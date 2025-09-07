РУ
    19:15, 06 Сентябрь 2025

    Торехан Сабырхан дебютировал с победы на ЧМ по боксу

    Казахстанский боксер Торехан Сабырхан с победы стартовал на чемпионате мира среди взрослых, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Торехан Сабырхан
    Фото: olympic.kz

    В первом поединке Сабырхан встретился с представителем Алжира Юсуфом Яиче. Несмотря на упорное сопротивление соперника, в третьем раунде казахстанец сумел отправить его в нокдаун, что стало переломным моментом боя.

    По итогам трёх раундов судьи вынесли раздельное решение — 3:2 в пользу Торехана Сабырхана.

    В следующем поединке Сабырхан встретится с Робертом Босом из Нидерландов, который ранее сенсационно прошел индийского спортсмена Хитеша. Бой состоится 8 сентября.

    Торехан Сабырхан родился в 2006 году в селе Маятас Туркестанской области.

    Торехан Сабырхан является одним из самых титулованных молодых боксеров Казахстана.

    Он стал первым казахстанским спортсменом, которому удалось четырежды завоевать золотые медали чемпионатов Азии среди юниоров и молодежи. Также Сабырхан одержал победу на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), где в финале взял верх над кубинцем Давидом Эспиносой.

    В 2025 году казахстанец отличился на престижном международном турнире «Кубок Странджа» в Болгарии (весовая категория до 67 кг). По итогам соревнований Торехан Сабырхан был признан лучшим боксером турнира — это звание он получил первым среди представителей Казахстана.

    Единственным официальным поражением в карьере Торехана Сабырхана стал финал международного турнира в Баку, посвящённого памяти Аббаса Агаларова.

    Узнать где смотреть прямую трансляцию боев Казахстана можно здесь.

     

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
