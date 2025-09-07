Торехан Сабырхан дебютировал с победы на ЧМ по боксу

В первом поединке Сабырхан встретился с представителем Алжира Юсуфом Яиче. Несмотря на упорное сопротивление соперника, в третьем раунде казахстанец сумел отправить его в нокдаун, что стало переломным моментом боя.

По итогам трёх раундов судьи вынесли раздельное решение — 3:2 в пользу Торехана Сабырхана.

В следующем поединке Сабырхан встретится с Робертом Босом из Нидерландов, который ранее сенсационно прошел индийского спортсмена Хитеша. Бой состоится 8 сентября.

Торехан Сабырхан родился в 2006 году в селе Маятас Туркестанской области.

Торехан Сабырхан является одним из самых титулованных молодых боксеров Казахстана.

Он стал первым казахстанским спортсменом, которому удалось четырежды завоевать золотые медали чемпионатов Азии среди юниоров и молодежи. Также Сабырхан одержал победу на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), где в финале взял верх над кубинцем Давидом Эспиносой.

В 2025 году казахстанец отличился на престижном международном турнире «Кубок Странджа» в Болгарии (весовая категория до 67 кг). По итогам соревнований Торехан Сабырхан был признан лучшим боксером турнира — это звание он получил первым среди представителей Казахстана.

Единственным официальным поражением в карьере Торехана Сабырхана стал финал международного турнира в Баку, посвящённого памяти Аббаса Агаларова.

Узнать где смотреть прямую трансляцию боев Казахстана можно здесь.