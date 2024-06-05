Бешеная лиса забежала во двор к жителю СКО

В Северо-Казахстанской области жителю села Старобелки придется вакцинировать от бешенства всю домашнюю живность, включая котов. Во двор к сельчанину забежала больная лиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе управления ветеринарии рассказали, что лису хозяин двора смог изолировать в сарае и сразу вызвал ветеринаров. Прямого контакта с домашними животными и людьми не было.

— Ветеринарные специалисты лису умертвили и направили в ветеринарную лабораторию для проведения исследований. 3-го июня был получен результат, подтвердивший наличие в полученном материале вируса бешенства, — сообщил пресс-секретарь Аманжол Нуртазин.

Согласно действующим ветправилам, в подворье введут режим ограничительных мероприятий после издания акимом Бирликского сельского округа соответствующего решения. Республиканский противоэпизоотический отряд проведет заключительную дезинфекцию помещений, вакцинацию против бешенства имеющихся у сельчанина восьми овец, двух кошек и одной собаки.

В апреле 2021-го года в агроформировании Тимирязевского района после укуса лисы бешенство выявили у коровы. Тогда под наблюдением находились 19 человек, которые контактировали с зараженным скотом. Через несколько дней зарегистрировали еще несколько очагов в трех районах. В мае этого же года бешенство обнаружили у домашней собаки. Во всех случаях причиной заражения стал контакт с дикими плотоядными животными.

Последний случай заболевания людей бешенством в регионе был зарегистрирован в 1998-м году.