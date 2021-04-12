Бешенство крупного рогатого скота выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в агроформировании Тимирязевского района, зарегистрировали бешенство у одной головы крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировал руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов.

«Поступило сообщение о подозрении на бешенство одной головы крупного рогатого скота в «Атамекен Агро Тимирязево». Проявлялись признаки заболевания, животное погибло. Отобрали пробы, материалы направили на исследование в лабораторию. Установлен диагноз «бешенство». Место, где животное пало, продезинфицировано. Труп сожгли. Дальнейшего распространения заболевания не допустили. Причиной заболевания стал укус лисы, которая зашла на территорию хозяйства. Заболевание передается через слюну, корма. Бешенство имеет несколько форм, лечения нет, животное погибает», - сказал Б. Альжанов.

Он добавил, что на ферме содержатся 1,6 тысячи голов скота. За поголовьем наблюдают. Сейчас на крестьянское хозяйство наложено ограничение. Действовать оно будет в течение 60 дней. Будет проведен комплекс специальных ветеринарных оздоровительных мероприятий: вакцинация всего поголовья, дезинфекция. В этот период запрещается перегруппировка скота, завоз и вывоз скота и продукции.

«Всего по области планируем вакцинировать против бешенства 53 тысячи голов скота именно в тех населенных пунктах, где выявлялись очаги. В феврале бешенство выявляли на частном подворье в селе Минкесер. Там тоже был один случай. Суровые зимние условия заставили диких животных заходить в населенные пункты. Мы направили письмо в Министерство экологии по урегулированию численности диких плотоядных животных. Находится на рассмотрении», - сообщил Б. Альжанов.



