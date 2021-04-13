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    14:53, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцину от бешенства получили 19 человек в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области под медицинским наблюдением находятся 19 человек, контактировавших с заболевшим бешенством животным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юлия Гайсина сообщила, что все контактные получают антирабическую вакцину. Состояние их стабильное, жалоб нет.

    «Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. В нашей области эпизоотическая активность природных очагов отмечается в зимне-весенний период, когда опасный вирус чаще заносится дикими животными в населенные пункты, где заражаются собаки, кошки, сельскохозяйственные животные и возрастает риск заражения людей. Вирус бешенства передаётся со слюной при укусе больным животным. При несвоевременном начале лечения, если у больного уже появились клинические признаки бешенства, спасти его не удается. Тяжёлые паралитические расстройства дыхания вызывают смерть», - сказал Ю.Гайсина.

    Последний случай заболевания людей бешенством в регионе был зарегистрирован в 1998-м году.

    «Заражение человека происходит при попадании слюны животного в раны при укусах, царапинах, ссадинах на коже, при попадании на неповреждённые слизистые оболочки глаз, носа, рта. Заразиться можно и при соприкосновении с предметами, ослюнёнными животными. Прививки – это единственное надёжное средство, предотвращающее заболевание бешенством у заражённых людей, они безболезненны, легко переносятся», - отметила Ю. Гайсина.

    С начала года по области за медицинской помощью с укусами животных обратились 246 человек, все получили курс антирабической вакцины. Отказавшихся от вакцинации нет.

    Напомним, в крестьянском хозяйстве в Тимирязевском районе выявили один случай бешенства крупного рогатого скота. Корову заразила лиса, проникнувшая на территорию фермы.

    Теги:
    Здравоохранение Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Общество
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