Бешенство домашней собаки выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области устанавливают ограничительные мероприятия в населенном пункте из-за бешенства среди домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно опубликованному на сайте открытых нормативно-правовых актов постановлению, с 18 мая в селе Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акына установили ограничительные мероприятия. Причина – бешенство среди собак.

В управлении ветеринарии сообщили, что в населенном пункте выявлено бешенство у одного животного. Лабораторные исследования проводились в Нур-Султане. Заболевание подтвердилось.

Напомним, в апреле в регионе выявили несколько очагов бешенства крупного рогатого скота. Под наблюдением находились 19 человек, контактировавших с животными. Источником заражения скота стали лисицы.

По данным управления ветеринарии, в этом году выявили по области 9 случаев бешенства. Во всех - причиной стал контакт с дикими плотоядными животными.



