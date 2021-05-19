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Бешенство  домашней собаки выявили в СКО

19 Мая 2021 09:05
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Бешенство  домашней собаки выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области устанавливают ограничительные мероприятия в населенном пункте из-за бешенства среди домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно опубликованному на сайте открытых нормативно-правовых актов постановлению, с 18 мая в селе Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акына установили ограничительные мероприятия. Причина – бешенство среди собак.

В управлении ветеринарии сообщили, что в населенном пункте выявлено бешенство у одного животного. Лабораторные исследования проводились в Нур-Султане. Заболевание подтвердилось.

Напомним, в апреле в регионе выявили несколько очагов бешенства крупного рогатого скота. Под наблюдением находились 19 человек, контактировавших с животными. Источником заражения скота стали лисицы.

По данным управления ветеринарии, в этом году выявили по области 9 случаев бешенства. Во всех - причиной стал контакт с дикими плотоядными животными.



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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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