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    10:15, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Новые очаги бешенства выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили несколько новых очагов бешенства крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления ветеринарии, ограничения из-за бешенства скота вводят в крестьянском хозяйстве «Акерке» Акжарского района, селе Каракамыс Жамбылского района, селе 15 лет Казахстана района им. Г. Мусрепова, крестьянском хозяйстве «Куломзино» района М. Жумабаева. В каждом очаге по одной заболевшей голове скота.

    «Заражение произошло в результате контакта домашних животных с дикими плотоядными. В зимне-весенний период участились случаи захода их в населённые пункты. Частое появление в населённых пунктах лис, корсаков, енотовидных собак подтверждается очевидцами, местными жителями. Во всех очагах бешенства проводятся специальные мероприятия, включающие профилактическую вакцинацию животных всех видов против бешенства», - проинформировали в управлении.

    Ранее бешенство крупного рогатого скота выявили в агроформировании Тимирязевского района и селе Минкесер Мамлютского района.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Главная
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