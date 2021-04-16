Новые очаги бешенства выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили несколько новых очагов бешенства крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления ветеринарии, ограничения из-за бешенства скота вводят в крестьянском хозяйстве «Акерке» Акжарского района, селе Каракамыс Жамбылского района, селе 15 лет Казахстана района им. Г. Мусрепова, крестьянском хозяйстве «Куломзино» района М. Жумабаева. В каждом очаге по одной заболевшей голове скота.

«Заражение произошло в результате контакта домашних животных с дикими плотоядными. В зимне-весенний период участились случаи захода их в населённые пункты. Частое появление в населённых пунктах лис, корсаков, енотовидных собак подтверждается очевидцами, местными жителями. Во всех очагах бешенства проводятся специальные мероприятия, включающие профилактическую вакцинацию животных всех видов против бешенства», - проинформировали в управлении.

Ранее бешенство крупного рогатого скота выявили в агроформировании Тимирязевского района и селе Минкесер Мамлютского района.