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    Бензовоз загорелся на АЗС в Туркестанской области

    В селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области произошло возгорание на территории автозаправочной станции, передает агентство Kazinform со ссылкой на
    МЧС.

    Бензовоз загорелся на АЗС в Туркестанской области
    кадр из видео

    — Во время слива горюче-смазочных материалов произошло возгорание бензовоза вместимостью 10 тонн. В результате распространения огня загорелась обшивка административного здания на площади 70 квадратных метров. Кроме того, огнем была охвачена территория в районе расположения четырех резервуаров с горюче-смазочными материалами, каждый вместимостью 25 тонн, — сообщает МЧС.

    Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    — Огонь был оперативно ликвидирован, что позволило не допустить его дальнейшего распространения, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области загорелась АЗС после возгорания грузовика.

    МЧС Пожар АЗС Туркестанская область Бензин
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор