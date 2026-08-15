Бензовоз загорелся на АЗС в Туркестанской области

В селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области произошло возгорание на территории автозаправочной станции, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

— Во время слива горюче-смазочных материалов произошло возгорание бензовоза вместимостью 10 тонн. В результате распространения огня загорелась обшивка административного здания на площади 70 квадратных метров. Кроме того, огнем была охвачена территория в районе расположения четырех резервуаров с горюче-смазочными материалами, каждый вместимостью 25 тонн, — сообщает МЧС.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

— Огонь был оперативно ликвидирован, что позволило не допустить его дальнейшего распространения, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области загорелась АЗС после возгорания грузовика.