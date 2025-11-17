АЗС охватило пламенем после возгорания грузовика в Туркестанской области

По данным ДЧС, возгорание произошло на территории АЗС в селе Карабулак Сайрамского района, расположенной вдоль трассы Аксу–Карабулак.

Сначала загорелся грузовой автомобиль, после чего пламя перекинулось на кровлю здания автозаправочной станции площадью 150 квадратных метров.

На место происшествия были направлены 40 спасателей и 9 единиц техники ДЧС, бригада службы «103» и специалисты ТОО «Оңтүстік жарық транзит».

— Сигнал о пожаре поступил на пульт «112» 16 ноября в 16:44. В 17:04 огонь был локализован, а в 17:23 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Ранее серьезный инцидент на автозаправочной станции произошел в Казыгуртском районе Туркестанской области. Огонь охватил торговый центр, аптеку и жилой дом, водитель бензовоза получил тяжелые ожоги.





