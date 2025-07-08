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    15:12, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Заправка взорвалась в Туркестанской области

    Огонь охватил торговый центр, аптеку и жилой дом. Водитель бензовоза получил ожоги 85–90% поверхности тела, врачи борются за его жизнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заправка взорвалась в Туркестанской области
    Фото: ДЧС Туркестанской области

    Инцидент произошел в селе Турбат Казыгуртского района на автозаправочной станции по улице Бейбитшилик. При сливе топлива из бензовоза произошла вспышка газовоздушной смеси.

    Пламя мгновенно распространилось на соседний частный жилой дом, торговый дом, аптеку и магазин. Общая площадь пожара составила 855 квадратных метров.

    В результате происшествия водитель бензовоза, 1996 года рождения, получил тяжелейшие ожоги и был госпитализирован.

    — Для ликвидации последствий были привлечены силы и средства ДЧС (31 человек личного состава и 9 единиц техники), ДЧС Шымкента (8 человек и 2 единицы техники), полиции (4 человека и 1 единица техники), а также местных исполнительных органов (10 человек и 2 единицы техники). На месте работали сотрудники отдела дознания и пожарно-испытательной лаборатории, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

    Причины вспышки газовоздушной смеси устанавливаются.

    Отметим, в Казахстане растет число пожаров в многоэтажках. За пять месяцев этого года зарегистрировано 369 возгораний. Пожары происходят почти ежедневно. Часть случаев обходится без пострадавших, другие, к сожалению, приводят к трагедиям.

    Теги:
    ДЧС Туркестанская область Регионы Происшествия Взрыв
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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