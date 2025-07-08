Заправка взорвалась в Туркестанской области

Инцидент произошел в селе Турбат Казыгуртского района на автозаправочной станции по улице Бейбитшилик. При сливе топлива из бензовоза произошла вспышка газовоздушной смеси.

Пламя мгновенно распространилось на соседний частный жилой дом, торговый дом, аптеку и магазин. Общая площадь пожара составила 855 квадратных метров.

В результате происшествия водитель бензовоза, 1996 года рождения, получил тяжелейшие ожоги и был госпитализирован.

— Для ликвидации последствий были привлечены силы и средства ДЧС (31 человек личного состава и 9 единиц техники), ДЧС Шымкента (8 человек и 2 единицы техники), полиции (4 человека и 1 единица техники), а также местных исполнительных органов (10 человек и 2 единицы техники). На месте работали сотрудники отдела дознания и пожарно-испытательной лаборатории, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Причины вспышки газовоздушной смеси устанавливаются.

Отметим, в Казахстане растет число пожаров в многоэтажках. За пять месяцев этого года зарегистрировано 369 возгораний. Пожары происходят почти ежедневно. Часть случаев обходится без пострадавших, другие, к сожалению, приводят к трагедиям.