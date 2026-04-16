BBC готовит самое масштабное за 15 лет сокращение штата

По словам исполняющего обязанности генерального директора ВВС Талфана Дэвиса, это связано с инфляцией, нестабильностью глобальной экономики и с сокращением доходов от лицензионного сбора и коммерческой деятельности.

Дэвис не исключил, что в результате сокращений придется закрыть целые каналы или службы.

Таким образом организация намерена уменьшить операционные расходы на 500 миллионов фунтов стерлингов (575 миллионов евро) в ближайшие два года.

Это будет крупнейший раунд увольнений в телерадиовещательной корпорации за последние почти 15 лет.

Сейчас штат ВВС насчитывает около 21,5 тыс. постоянных сотрудников.

Всемирная служба ВВС частично финансируется за счет правительственных грантов. Кроме того, телерадиовещательная корпорация ведет коммерческую деятельность.

Работу корпорации на территории Великобритании в основном напрямую финансируют жители страны, которые платят за телевизионную лицензию. Она обязательна для тех, у кого есть телевизор или цифровой приемник сигнала, и кто смотрит телевидение в прямом эфире или любые программы ВВС.

Финансовые сложности в том числе связаны с сокращением числа тех, кто платит за телевизионную лицензию: с развитием технологий телевизоров в британских домах становится все меньше.

В марте BBC уже указывала, что поступления от лицензионного телевизионного сбора, выплачиваемого жителями Великобритании, с 2017 года сократились на 24%.

Сейчас корпорация ведет переговоры с правительством о своем будущем, а также о судьбе лицензионного сбора в преддверии продления Королевской хартии в конце 2027 года.

Решение о масштабных изменениях было принято незадолго до прихода нового генерального директора Би-би-си, бывшего топ-менеджера Google Мэтта Бриттина. 18 мая он официально сменит недавно ушедшего с поста Тима Дэви.

В ноябре прошлого года Трамп пригрозил BBC иском на 1 млрд долларов за документальный фильм, в котором были внесены «злонамеренные, уничижительные» правки в его речь.

Позже ВВС извинилась, но отказалась выплатить компенсацию Трампу.