    02:40, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ВВС извинилась, но отказалась выплатить компенсацию Трампу

    Британская вещательная корпорация принесла извинения президенту США Дональду Трампу за документальный фильм программы Panorama, в котором фрагменты его речи были соединены, но отклонила его требования о компенсации, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansi

    Корпорация также заявила, что не будет повторно показывать эту программу.

    Адвокаты Трампа пригрозили подать иск на 1 млрд долларов, если корпорация не опровергнет то, что прозвучало в эфире, не принесет извинений и не выплатит компенсацию.

     — Юристы ВВС направили письмо юридической команде президента Трампа в ответ на письмо, полученное в воскресенье, — заявил представитель корпорации.

    Глава Совета ВВС Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором ясно дал понять президенту Трампу, что он и корпорация сожалеют о монтаже речи президента 6 января 2021 года, которая была показана в программе.

    Британская вещательная корпорация больше не будет транслировать документальный фильм «Трамп: второй шанс?» на своих платформах.

    Ранее сообщалось о том, что глава Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и руководитель новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс уходят в отставку на фоне скандала с речью Трампа.

     

    Жанара Мухамедиярова
