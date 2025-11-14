ВВС извинилась, но отказалась выплатить компенсацию Трампу

Корпорация также заявила, что не будет повторно показывать эту программу.

Адвокаты Трампа пригрозили подать иск на 1 млрд долларов, если корпорация не опровергнет то, что прозвучало в эфире, не принесет извинений и не выплатит компенсацию.

— Юристы ВВС направили письмо юридической команде президента Трампа в ответ на письмо, полученное в воскресенье, — заявил представитель корпорации.

Глава Совета ВВС Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором ясно дал понять президенту Трампу, что он и корпорация сожалеют о монтаже речи президента 6 января 2021 года, которая была показана в программе.

Британская вещательная корпорация больше не будет транслировать документальный фильм «Трамп: второй шанс?» на своих платформах.

Ранее сообщалось о том, что глава Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и руководитель новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс уходят в отставку на фоне скандала с речью Трампа.