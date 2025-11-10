Гендиректор BBC уходит в отставку на фоне скандала с речью Трампа

— Би-би-си не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение. В целом Би-би-си работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность, — написал Дэйви в своем письме.

Он уточнил, что согласует с советом директоров сроки ухода, чтобы обеспечить плавную передачу дел новому руководителю в течение ближайших месяцев.

Дебора Тернесс также заявила о своем уходе.

— Продолжающаяся полемика вокруг программы Panorama о президенте Трампе достигла такой стадии, что наносит ущерб Би-би-си — учреждению, которое я очень люблю. Хотя были допущены ошибки, я хочу четко заявить, что недавние обвинения в предвзятости BBC News как организации являются ложными. Ответственность лежит на мне, — добавила она, отметив, что в субботу подала заявление об отставке Тиму Дэйви.

Как отмечается, Тим Дэйви возглавил корпорацию в сентябре 2020 года, до этого семь лет руководил коммерческим подразделением BBC Studios. В общей сложности он проработал в корпорации два десятилетия.

Дебора Тернесс руководила BBC News с 2022 года, отвечая за команду из более чем пяти тысяч сотрудников, создающих материалы на более чем 40 языках для аудитории в 500 млн человек по всему миру.

— Это печальный день для Би-би-си. Тим был выдающимся генеральным директором на протяжении последних пяти лет. Он продвигал Би-би-си вперед с решимостью, целеустремленностью и дальновидностью, — отметил председатель корпорации Самир Шах.

Напомним, ранее BBC показал «инопланетные» пейзажи Мангистау. Видеоролик под названием The alien lands once hidden beneath the ocean опубликован на платформе BBC Reel и посвящен удивительным природным ландшафтам и геологическому прошлому региона.