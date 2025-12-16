РУ
    «Барыс» - «Автомобилист»: где смотреть прямую трансляцию матча в КХЛ

    Во вторник, 16 декабря, в Екатеринбурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Автомобилист» примет «Барыс», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    барыс
    Фото: ХК «Барыс»

    Прямая трансляция матча «Автомобилист» — «Барыс» начнется в 19:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Перед очной встречей «Автомобилист» имеет 39 очков (34 матча), «Барыс» — 30 очков (35 матчей). В последнем матче «регулярки» «Автомобилист» дома одержал победу над «Северсталью» (4:1), а «Барыс» дома проиграл «Сибири» (1:2 по буллитам).

    Отмечается, что в шести последних матчах КХЛ «Барыс» потерпел пять поражений. «Автомобилист» на таком же отрезке добился трех побед при трех поражениях. Пока команды встречались между собой в сезоне-2025/26 КХЛ один раз: матч в Астане 7 ноября закончился победой «Барыса» — 3:2 в овертайме.

    Ранее сообщалось, что состав «Барыса» пополнился хоккеистом из НХЛ.

