    21:30, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» без шансов проиграл аутсайдеру и уступил четвертый подряд матч в КХЛ

    Астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    КХЛ, Астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью»
    Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

    Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал предпоследнюю строчку Восточной конференции, а российский замыкал турнирную таблицу.

    Михаил Кравец выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Масси-Данияр, Уиллман-Томпсон-Логвин; Маккошен-Уолш, Симонов-Морелли-Веккьоне; Гайтамиров-Бреус, Савицкий-Омирбеков-Мухаметов; Никитин, Асетов-Шайхмедденов-Кайыржан.

    В первом периоде в воротах Никиты Бояркина побывали сразу три безответные шайбы. На исходе второй части игры Макс Уиллман сократил разрыв. Заключительная двадцатиминутка помогла новосибирцам забрать победу — 4:1. Казахстанцы уступили четвертый поединок подряд.

    Пятого декабря «Барыс» дома примет московский «Спартак».

    Ранее «Барыс» сыграл с магнитогорским «Металлургом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги и проиграл со счетом 5:2.

     

    Жанара Мухамедиярова
