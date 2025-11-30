«Барыс» в третий раз в сезоне проиграл «Металлургу»

Перед стартом поединка казахстанский клуб располагался на десятой строчке Восточной конференции, а российский возглавлял весь чемпионат.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Масси-Данияр, Уиллман-Томпсон-Логвин; Маккошен-Уолш, Кайыржан-Морелли-Симонов; Бекетаев-Бреус, Савицкий-Омирбеков-Мухаметов; Никитин, Асетов-Шайхмедденов-Панюков.

Тайс Томпсон открыл счет уже на 17-й секунде, но до соперник его быстро сравнял. Во второй части игры в воротах Андрея Шутова побывали три безответные шайбы. Заключительная двадцатиминутка помогла фавориту забрать победу — 5:2.

Таким образом астанинский «Барыс» в третий раз в сезоне проиграл магнитогорскому «Металлургу».

Первого декабря «Барыс» в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

Как сообщалось ранее, 7 ноября в Астане на стадионе «Барыс-Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист» - победу в овертайме со счетом 3:2 одержали хозяева.