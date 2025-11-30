РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:16, 29 Ноябрь 2025

    «Барыс» в третий раз в сезоне проиграл «Металлургу»

    Астанинский «Барыс» сыграл с магнитогорским «Металлургом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Кazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Астанинский «Барыс» сыграл с магнитогорским «Металлургом»
    Фото: .hcbarys.kz

    Перед стартом поединка казахстанский клуб располагался на десятой строчке Восточной конференции, а российский возглавлял весь чемпионат.

    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Масси-Данияр, Уиллман-Томпсон-Логвин; Маккошен-Уолш, Кайыржан-Морелли-Симонов; Бекетаев-Бреус, Савицкий-Омирбеков-Мухаметов; Никитин, Асетов-Шайхмедденов-Панюков.

    Тайс Томпсон открыл счет уже на 17-й секунде, но до соперник его быстро сравнял. Во второй части игры в воротах Андрея Шутова побывали три безответные шайбы. Заключительная двадцатиминутка помогла фавориту забрать победу — 5:2.

    Таким образом астанинский «Барыс» в третий раз в сезоне проиграл магнитогорскому «Металлургу».

    Первого декабря «Барыс» в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

    Как сообщалось ранее, 7 ноября в Астане на стадионе «Барыс-Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист» - победу в овертайме со счетом 3:2 одержали хозяева.

