    22:10, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Астанинский «Барыс» прервал серию из пяти поражений

    В Астане на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Витор Федюнин/Kazinform

    Победу в овертайме со счетом 3:2 одержали хозяева.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Открыл счет на 24-й минуте нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан. На 29-й минуте форвард Мэйсон Морелли удвоил преимущество астанинской команды. В составе гостей точными бросками отметились Кертис Волк (32-я минута) и Александр Шаров (41-я минута), сравнявший счет и переведший игру в овертайм. Победную шайбу на свой счет записал Тайс Томпсон.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

     

    В текущем сезоне «Барыс» провел 25 матчей, набрав 21 очко и занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 31 очком располагается на четвертой позиции Восточной конференции после 25 игр.

    Следующий матч «Барыс» проведет дома 9 ноября против магнитогорского «Металлурга».

    Ранее состав столичного коллектива пополнил хоккеист из НХЛ.

     

