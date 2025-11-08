Астанинский «Барыс» прервал серию из пяти поражений

Победу в овертайме со счетом 3:2 одержали хозяева.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Открыл счет на 24-й минуте нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан. На 29-й минуте форвард Мэйсон Морелли удвоил преимущество астанинской команды. В составе гостей точными бросками отметились Кертис Волк (32-я минута) и Александр Шаров (41-я минута), сравнявший счет и переведший игру в овертайм. Победную шайбу на свой счет записал Тайс Томпсон.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

В текущем сезоне «Барыс» провел 25 матчей, набрав 21 очко и занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 31 очком располагается на четвертой позиции Восточной конференции после 25 игр.

Следующий матч «Барыс» проведет дома 9 ноября против магнитогорского «Металлурга».

Ранее состав столичного коллектива пополнил хоккеист из НХЛ.