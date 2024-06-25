Семья Эстремских перебралась в новый дом буквально три дня назад. Супруги рады, что в поселок «Бiрлiк» переехали и их бывшие соседи. Надеются, что жизнь в новом доме в новом микрорайоне будет счастливой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первая партия собственников домов получила ключи от домов в начале июня. Кто-то переехал сразу, кто-то делает ремонт по своему желанию, кто-то перевозит мебель.

Улицам в микрорайоне «Бiрлiк» названия еще не присвоили. Новоселы называют их «первая», «вторая» и далее по счету. Дом семьи Эстремских под № 95 находится на четвертой улице.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Надежда смущенно говорит, что в комнатах еще беспорядок, не разобрали сумки и коробки, не привезли всю мебель. Но с радостью рассказывает, что необходимое — бытовую технику, кровать и стол со стульями — было уже в доме.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Кто точно успел обустроиться в новом жилье и почувствовать себя хозяевами — это кошка и собака. Они с удовольствием устроились на новой кровати и охраняют полюбившееся место от посягательств незваных гостей.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

— Мы жили в поселке «Хромзавод» 40 лет. 12-го апреля наш дом оказался под водой, она не уходила две недели. Как только отступила, прошло техобследование, по результатам которого вынесли заключение, что он не подлежит восстановлению. Нам предложили дом или квартиры. Всю жизнь прожили на земле, поэтому выбрали дом. Все нравится здесь. Участок большой. Баню поставим, огород посадим, сад. Спасибо, что нас не оставили в трудную минуту, — сказала Н. Эстремских.

От наводнения пострадал дом и детей семьи Эстремских. Супруги надеются, что они поселятся где-то рядом с ними. В близлежащие дома сейчас заселяются их соседи по «Хромзаводу».

Нравится Надежде и вид с крыльца — дом находится на окраине улицы, с видом на поле и посадки.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

К настоящему времени в поселке «Бiрлiк» сдали в эксплуатацию 100 домов. Первые 50 построили буквально за 40 дней. Работали 12 подрядных организаций, все североказахстанские.

Всего же в микрорайоне возведут 700 домов. Строят их на средства фонда «Қазақстан халқына». Деньги выделили инвесторы: председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким, председатель совета директоров корпорации Kazakhmys Эдуард Огай и председатель правления Kazminerals Эльдар Мамедов, председатель правления фонда «Қазақстан халқына» БолатЖамишев и акционер группы компаний ЦАЭК Сергей Кан. Учредитель североказахстанского завода ЗИКСТО Сергей Павлингер приобрел бытовую технику и мебель для новосёлов.

Сейчас на строительных площадках работают 12 подрядных организаций. Завершить возведение всех домов и расселить людей в регионе намерены до 1 сентября. Строительство некоторых может продлиться до 1 октября. Об этом во время поездки в регион сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Он отметил, что за качеством строительства ведется контроль, он лично будет мониторить темпы возведения жилья.