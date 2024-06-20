Канат Бозумбаев вручил ключи новоселам в Петропавловске и обещал приезжать ежемесячно

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев вручил ключи от новых домов жителям Петропавловска, которые остались без жилья во время паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Kazinform

В микрорайоне Бiрлiк сегодня сдали еще 47 домов. Теперь в поселке проживают 100 семей. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие Канат Бозумбаев. Он поздравил петропавловцев с новосельем, проверил качество возведенного жилья, поговорил с пострадавшими, проехал по селам, которые оказались в зоне подтопления нынешней весной.

— В этом микрорайоне будут построены 700 домов за счет средств спонсоров. Оставшиеся 1300 домов или квартир приобретут на вторичном рынке. Средства есть. Надеемся, что до 1 июля местный акимат завершит все работы, связанные с покупкой жилья. Все строительство до 1 октября должно быть завершено. Темп набран. К качеству если есть вопросы у людей, мы создали комиссии, разбираемся. На контроле будет держать Министерство промышленности и строительства на еженедельной основе. Я буду приезжать ежемесячно в регион, на любые жалобы будем реагировать. Поступали из Бесколя, комиссия поработала, ситуацию разрешили. Дома будут отремонтированы. Там, где неправильно сделали оценку, снова сделали. После того, как вода сошла, определили, что часть домов под снос уходит. Будем для этих жителей приобретать новые дома. Надеюсь, что поручение Президента выполнено в регионе, — сказал К. Бозумбаев.

В новом микрорайоне необходимая инфраструктура есть. Начнет работать автобусный маршрут, установят остановочные павильоны. Построят детский сад, в 1,5 километрах находится школа. В следующем году заасфальтируют улицы.

Дома строятся достаточно быстро, возможны недоделки, трещины в штукатурке и прочее. Как только люди заселятся, будет понятно, как работают коммуникации, в том числе отопление. В случае неполадок до октября все успеют устранить.

К. Бозумбаев отметил, что в целом большая работа предстоит по восстановлению электрических сетей, инфраструктуры, модернизации оборудования водоснабжения. Необходимые деньги выделяются, проектно-сметная документация готовится.