100 семей получили дома в новом микрорайоне Петропавловска

В микрорайоне Бiрлiк в Петропавловске сдали в эксплуатацию еще 47 домов. Теперь здесь будут жить уже 100 семей, чье жилье во время паводка разрушила вода, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ключи новоселам вручили заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Среди счастливых новоселов семья Хамзиных. С 2008-го года они жили в микрорайоне Хромзавод. В 2017-м году их дом тоже попадал в зону подтопления, но больших разрушений не было. Супруги сделали ремонт и не предполагали, что спустя семь лет останутся без крыши над головой. Вода выбила стену дома.

- Благодарны, что нас не оставили в тяжелой ситуации. Не ожидали, что так быстро построят дома. Думаю, у нас будет веселье. В таком просторном будет много гостей. С нами будут жить дети и внуки. Мы счастливы, - улыбается Галия Хамзина.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Супруги Куминовы даже не планировали переезжать в квартиру. Глава семьи Александр говорит, что два месяца в съемной квартире кое-как выдержал, хотелось что-то делать, работать на земле. Привык жить в частном доме, где работа найдется всегда.

- В микрорайоне Подгора прожили 40 лет. Дом строили сами, все в доме делали сами. Я по профессии столяр. Привык работать. Дом получим, но работы там много предстоит. И баню надо поставить, и все остальное, - сказал А.Куминов.

Первые 53 дома в микрорайоне сдали 6-го июня. В поселке обещают построить детский сад, супермаркет, заасфальтировать улицы. Автобусный маршрут наладят в ближайшие дни.