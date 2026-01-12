РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов

    Железнодорожный груз, состоящий из 18 вагонов, будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Azertag.

    Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов
    Кадр из видео

    Согласно сообщению, 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92, был отправлен со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

    Ранее, 9 января, в Армению было отправлено 2 698 тонн нефтепродуктов (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

    18 декабря 2025 года страна получила 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

    Договоренность о поставке топлива была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении — Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

    Подчеркивается, что экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению отражает концепцию экономической целесообразности мирного процесса и рассматривается как важный шаг к формированию экономических и торговых связей между двумя странами. Ожидается, что это будет способствовать развитию регионального экономического сотрудничества и укреплению связей между странами региона.

    Кроме того, в ноябре на армянскую станцию Айрум прибыл первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана.

    Теги:
    Армения Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают