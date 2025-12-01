Азербайджан отправил в Армению 22 вагона бензина

Согласно договоренности, достигнутой 28 ноября между вице-премьерами Азербайджана Шахином Мустафаевым и Армении Мгером Григоряном, в Армению будет поставлено 22 железнодорожных вагона бензина марки АИ-95, произведенного государственной нефтяной компанией SOCAR.

Экспорт топлива из Азербайджана носит исключительно коммерческий характер. Реализация бензина будет осуществляться по международным рыночным ценам. Транзит нефтепродуктов планируется через территорию Грузии на бесплатной разовой основе.

Подчеркивается, что экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению отражает концепцию экономической целесообразности мирного процесса и рассматривается как важный шаг к формированию экономических и торговых связей между двумя странами. Ожидается, что это будет способствовать развитию регионального экономического сотрудничества и укреплению связей между странами региона.

Ранее сообщалось, что на армянскую станцию Айрум прибыл первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана.