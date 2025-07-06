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    21:20, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Айбек Оралбай прошел в финал Кубка мира по боксу в Астане

    Казахстанский супертяжеловес Айбек Оралбек (свыше 92 кг) вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Оралбай прошел в финал Кубка мира
    Фото: Динара Акылжанова / Kazinform

    В полуфинале он встретился с представителем Азербайджана Махмудом Абдуллаевым. Первый раунд прошёл в хорошем темпе, и казахстанец сразу взял инициативу в свои руки. Оралбай был быстрее и точнее, действовал в атаке и надёжно защищался,не позволяя сопернику навязать свою манеру. Судьи единогласно отдали победу казахстанцу — 5:0.

    Накануне, в четвертьфинале, Оралбай в непростом поединке сразился с итальянцем нокаутером.

    Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан и Сабыржан Аккалыков  вышли в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев, а Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на стадии полуфинала.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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