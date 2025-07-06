Айбек Оралбай прошел в финал Кубка мира по боксу в Астане

В полуфинале он встретился с представителем Азербайджана Махмудом Абдуллаевым. Первый раунд прошёл в хорошем темпе, и казахстанец сразу взял инициативу в свои руки. Оралбай был быстрее и точнее, действовал в атаке и надёжно защищался,не позволяя сопернику навязать свою манеру. Судьи единогласно отдали победу казахстанцу — 5:0.

Накануне, в четвертьфинале, Оралбай в непростом поединке сразился с итальянцем нокаутером.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан и Сабыржан Аккалыков вышли в финал этапа Кубка мира, победив в полуфинале болгарского спортсмена Ясена Радев, а Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на стадии полуфинала.