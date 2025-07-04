Айбек Оралбай нейтрализовал мощь итальянского профи на Кубке мира

Бой в весовой категории свыше 92 кг выдался крайне жёстким. Итальянец Лензи — профессиональный боксёр, известный своей агрессией и склонностью к нокаутам. В предыдущем круге он завершил бой досрочно и отправил бразильца в нокаут. А на ринге с Оралбаем с первых секунд попытался навязать Айбеку силовой стиль.

Однако Оралбай, чемпион юношеских Олимпийских игр и участник Олимпиады‑2024, продемонстрировал грамотную тактику, чётко работал на дистанции и не позволил сопернику раскрыть свой ударный арсенал. Благодаря точным действиям и контролю ринга казахстанец уверенно довёл бой до финального гонга. Рефери снял по очку у каждого из боксеров в ходе третьего раунда.

По решению судей победа все равно за Оралбаем по очкам. Айбек вышел в полуфинал турнира, который пройдёт 5 июля.

Напомним, в предыдущем поединке Айбек Оралбай одержал победу над доминиканцем.