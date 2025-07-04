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    21:57, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Айбек Оралбай нейтрализовал мощь итальянского профи на Кубке мира

    Айбек Оралбай обыграл итальянца Диего Лензи в напряжённом четвертьфинальном поединке Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Оралбай
    Фото: Динара Акылжанова / Kazinform

    Бой в весовой категории свыше 92 кг выдался крайне жёстким. Итальянец Лензи — профессиональный боксёр, известный своей агрессией и склонностью к нокаутам. В предыдущем круге он завершил бой досрочно и отправил бразильца в нокаут. А на ринге с Оралбаем с первых секунд попытался навязать Айбеку силовой стиль.

    Однако Оралбай, чемпион юношеских Олимпийских игр и участник Олимпиады‑2024, продемонстрировал грамотную тактику, чётко работал на дистанции и не позволил сопернику раскрыть свой ударный арсенал. Благодаря точным действиям и контролю ринга казахстанец уверенно довёл бой до финального гонга. Рефери снял по очку у каждого из боксеров в ходе третьего раунда.

    По решению судей победа все равно за Оралбаем по очкам. Айбек вышел в полуфинал турнира, который пройдёт 5 июля.

    Напомним, в предыдущем поединке Айбек Оралбай одержал победу над доминиканцем.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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