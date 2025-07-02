Вслед за братом: как боксировал Айбек Оралбай

В первом раунде Айбек Оралбай получил рассечение над левым глазом, что потребовало вмешательства врачей, но не стало препятствием для продолжения поединка. В оставшееся время боксёры обменивались ударами на средней и ближней дистанции. Казахстанский спортсмен сохранял активность в движении и в атакующих действиях, доминиканец эпизодически отвечал контратаками.

По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу представителю Казахстана — со счётом 5:0.

Айбек Оралбай представляет национальную сборную и ранее становился победителем чемпионата Азии, а также призёром международных турниров.

Напомним, днём брат боксёра Нурбек Оралбай также провёл бой в рамках этапа Кубка мира и победил соперника из Азербайджана.