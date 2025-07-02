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    22:35, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Вслед за братом: как боксировал Айбек Оралбай

    Айбек Оралбай одержал победу над доминиканцем Хосе Агустином Трисетом на этапе Кубка мира по боксу в Астане. Бой прошёл в весовой категории до 92 кг в завершении вечерней сессии второго дня соревнований, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Оралбай
    Фото: Телеграм-канал World Boxing Cup Astana 2025

    В первом раунде Айбек Оралбай получил рассечение над левым глазом, что потребовало вмешательства врачей, но не стало препятствием для продолжения поединка. В оставшееся время боксёры обменивались ударами на средней и ближней дистанции. Казахстанский спортсмен сохранял активность в движении и в атакующих действиях, доминиканец эпизодически отвечал контратаками.

    По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу представителю Казахстана — со счётом 5:0.

    Айбек Оралбай представляет национальную сборную и ранее становился победителем чемпионата Азии, а также призёром международных турниров.

    Напомним, днём брат боксёра Нурбек Оралбай также провёл бой в рамках этапа Кубка мира и победил соперника из Азербайджана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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