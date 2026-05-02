Авторынок «Барыс» под Алматы могут вернуть государству полностью: что там происходит

Крупнейший авторынок «Барыс» в скором времени могут полностью вернуть в государственную собственность. Что сегодня происходит на его территории и в каком состоянии находится объект, узнавал корреспондент агентства Kazinform

Авторынок расположен в Карасайском районе Алматинской области вдоль республиканской трассы недалеко от Алматы.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Его общая площадь превышает 36 гектаров. В 2023 году через суд государству уже удалось вернуть 11 гектаров земли. Сейчас рассматривается вопрос о возврате оставшейся территории площадью более 25,5 гектара.

В эпоху цифровых технологий может показаться, что времена, когда люди специально ехали на авторынок за автомобилем, остались в прошлом. Однако «Барыс» по-прежнему работает: сюда продолжают приезжать и продавцы, и покупатели, хотя поток людей уже не такой большой, как несколько лет назад. Многие сегодня предпочитают продавать автомобили через онлайн-платформы и сайты объявлений.

Сейчас рынок находится в довольно запущенном состоянии.

На огромной территории выставлены как подержанные автомобили, так и новые машины, преимущественно из Китая. Представлены японские, корейские, немецкие, российские и другие бренды. Выбор для покупателей остается широким, однако активность заметно снизилась.

Фактически функционирует лишь часть территории. Некоторые участки пустуют, заросли травой, повсюду виден строительный мусор.

На территории работают шашлычные, столовые, нотариальные услуги, небольшие торговые киоски, собранные из металла и шифера, а также временные постройки под коммерческие нужды.

На территории рынка размещены баннеры с различными предложениями — от покупки автомобиля без первоначального взноса до доставки автозапчастей из Японии и США.

В жаркую погоду по территории также ходят продавцы мороженого, создавая привычную атмосферу стихийной торговли.

Автомобили размещены довольно хаотично, а за каждый заезд продавцы платят около 2500 тенге. Рынок работает ежедневно с утра до вечера: владельцы могут оставить свои машины, а потенциальные покупатели связываются с ними напрямую.

Почему землю возвращают государству

Мы обратились в акимат, чтобы узнать о текущей ситуации вокруг рынка и его дальнейших перспективах.

В управлении земельных отношений Алматинской области пояснили, что в период с 2004 по 2018 годы земельные участки были предоставлены Б. А. Назарбаеву для размещения авторынка с нарушением требований земельного законодательства — без конкурсных процедур и путем перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения.

По этим фактам прокуратура Карасайского района 10 января 2023 года подала иск о возврате участков в государственную собственность. Решением Карасайского районного суда от 17 апреля 2023 года один участок площадью 11,5 гектара был возвращен в земельный фонд района.

В ноябре 2025 года прокуратура подала новый иск — уже о возврате оставшейся части территории площадью более 25,5 гектара, принадлежащей ТОО «Auto market Karasay».

Как сообщил заместитель руководителя управления земельных отношений Артыкбай Болганбаев, после смерти Б. А. Назарбаева в ноябре 2025 года и отсутствия принятия наследства требования прокуратуры первоначально не были приняты судом. В связи с этим иск был оставлен без рассмотрения. Однако позже, 4 февраля 2026 года, иск был направлен в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области (поскольку наследники несовершеннолетние — прим. автора).

1 апреля 2026 года суд удовлетворил иск прокуратуры, признав гражданско-правовые сделки полностью недействительными.

Вместе с тем в отделе предпринимательства Карасайского района уточнили, что на данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. Окончательные правовые последствия будут определены после рассмотрения возможной апелляционной жалобы либо по истечении срока на обжалование.

Что хотят построить на месте рынка

Летом 2025 года аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщал, что после возврата участка в государственную собственность на его месте планируется создание промышленной индустриальной зоны. По его словам, рассматривались разные варианты использования территории, однако приоритет был отдан развитию производства.

— Район густонаселенный, и в первую очередь людям нужны рабочие места, — отмечал аким.

Что дальше

Будущее авторынка «Барыс» теперь зависит от завершения судебных процессов. Если оставшаяся территория окончательно перейдет в собственность государства, тогда будут определены дальнейшие планы по ее использованию.

Пока же рынок продолжает жить своей привычной жизнью: здесь по-прежнему продают автомобили, работают точки общепита, а на большой, немного уставшей территории продолжается своя особая торговая атмосфера.

Напомним, что в 2023 году решением Карасайского районного суда Алматинской области договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 гектара, на которых расположен авторынок «Барыс», были признаны недействительными.

