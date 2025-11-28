Только часть авторынка «Барыс» вернули в госсобственность в Алматинской области

В прокуратуре Карасайского района сообщили, что сейчас в госсобственности находится 30% территории авторынка, а оставшиеся 25,5 гектара принадлежат ТОО «Auto market Karasay».

– Решением Карасайского районного суда 11 из 36,5 гектаров территории авторынка «Барыс» уже возвращены в государственную собственность. По остальной части прокуратура района подала иск с требованием вернуть участок государству, – говорится в ответе надзорного органа.

Ранее аким Алматинской области Марат Султангазиев высказался о будущем авторынка «Барыс», расположенного неподалеку от Алматы.

– Если мы выиграем дело и сможем вернуть участок площадью более 36 гектаров в распоряжение области, то на его месте планируется создать промышленную индустриальную зону, – отметил он.

Напомним, что в 2023 году решением Карасайского районного суда Алматинской области договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 гектара, на которых расположен авторынок «Барыс», были признаны недействительными.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции заявили, что часть рынков в Казахстане могут закрыть, если они не будут модернизированы к 2026 году.