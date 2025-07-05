Часть рынков могут закрыть в Казахстане

С марта по июнь представители Комитета торговли вместе с акиматами и бизнесом посетили рынки в регионах, включённые в Дорожную карту. Обсудили проблемы и пути их решения.

Сейчас работы идут на 46 рынках по стране. Например, в Шымкенте — «Авто Нур» и «Верхний рынок», в Акмолинской области — «Восточный базар», в Атырау — «Коктем», в ВКО — «Заря» и «Заречный». Часть объектов будет готова до конца года, часть — в начале следующего. На некоторых рынках работы ещё не начались из-за задержек с проектной документацией и подключением к сетям. Комитет ожидает более активной помощи от акиматов.

Поступают жалобы от предпринимателей на затяжное согласование документов. В акиматы направлены письма с просьбой ускорить получение техусловий и усилить разъяснительную работу с владельцами рынков.

Министр заслушал проблемные регионы — Астану, Алматинскую, Жамбылскую области и Жетысу.

— Я хочу всех предупредить: в 2026 году не модернизированные рынки функционировать не смогут. Без слаженной работы местных исполнительных органов и владельцев торговых рынков привести объекты в соответствие с требованиями законодательства невозможно. Министерство торговли и интеграции уже подготовило все необходимые правовые механизмы и инструменты для модернизации, но реализация на местах требует активного участия акиматов и ответственного отношения бизнеса. До установленного законом срока осталось всего 6 месяцев — продлений не будет. Любое бездействие, затягивание сроков или формальный подход — это нарушение закона и подрыв интересов десятков тысяч предпринимателей. Ответственность за каждую область персональная, все отставания у нас зафиксированы, — отметил Арман Шаккалиев.

Он добавил, что модернизация поможет снизить уровень теневой торговли. В 2024 году благодаря хронометражу в бюджет дополнительно поступило 1,3 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматы ликвидировали 75 точек стихийной торговли у трех рынков.