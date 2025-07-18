Что ждет крупный авторынок «Барыс» под Алматы

— Это очень удобная локация, но внутри рынка несколько владельцев, с которыми сейчас ведутся судебные разбирательства. Если мы выиграем дело и сможем вернуть участок площадью более 36 гектаров в распоряжение области, то на его месте планируется создать промышленную индустриальную зону, — отметил глава региона.

По его словам, рассматривались различные варианты использования этой территории, однако в итоге было принято решение в пользу развития производства.

— Район густонаселенный, и в первую очередь людям нужны рабочие места, — добавил аким.

Напомним, что в 2023 году решением Карасайского районного суда Алматинской области договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 гектара, на которых расположен авторынок «Барыс», были признаны недействительными.