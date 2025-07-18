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    16:32, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Что ждет крупный авторынок «Барыс» под Алматы

    Авторынок «Барыс», расположенный неподалеку от Алматы, занимает территорию более 36 гектаров. О том, какие планы на этот участок, рассказал аким Алматинской области Марат Султангазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: 2ГИС

    — Это очень удобная локация, но внутри рынка несколько владельцев, с которыми сейчас ведутся судебные разбирательства. Если мы выиграем дело и сможем вернуть участок площадью более 36 гектаров в распоряжение области, то на его месте планируется создать промышленную индустриальную зону, — отметил глава региона.

    По его словам, рассматривались различные варианты использования этой территории, однако в итоге было принято решение в пользу развития производства.

    — Район густонаселенный, и в первую очередь людям нужны рабочие места, — добавил аким.

    Напомним, что в 2023 году решением Карасайского районного суда Алматинской области договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 гектара, на которых расположен авторынок «Барыс», были признаны недействительными

    Теги:
    Рынок Алматинская область Базар Авто
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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