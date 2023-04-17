Суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков авторынка «Барыс»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Решением Карасайского районного суда Алматинской области договоры купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 гектаров (авторынок «Барыс») признаны недействительными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В порядке оперативного информирования сообщаем, что 17 апреля 2023 года состоялось оглашение решения Карасайского районного суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры Карасайского района о признаний недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 га (авторынок «Барыс»)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как отмечал «Пятый регион», ответчиком по данному делу являлся Болат Назарбаев.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», председатель Республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии AMANAT Ерлан Саиров проинформировал о том, что государству уже возвращено 239 тысяч га в Мангистауской области и 60 тысяч га земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.