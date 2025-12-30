Автогаз делили с перекосами: итоги проверки в Шымкенте

По данным департамента Агентства по защите и развитию конкуренции, в этом году были выявлены нарушения в деятельности городского управления энергетики и развития инфраструктуры. Речь идет о распределении сжиженного нефтяного газа между субъектами рынка.

В Шымкенте работают четыре газонаполнительные станции и более 200 автогазозаправочных станций. Однако, как показала проверка, распределение топлива происходило неравномерно.

Так, пяти газораспределительным организациям было поставлено на 252 тонны больше установленного объема. В то же время девяти субъектам недопоставили 360 тонн газа. Кроме того, три организации, не имевшие права на получение топлива, получили 180 тонн сжиженного газа.

Как отмечают в департаменте, такие действия напрямую повлияли на ситуацию на рынке и стали одной из причин дефицита.

— При распределении сжиженного нефтяного газа управление не обеспечило равные условия для газораспределительных организаций и не удовлетворило их потребности в полном объеме. В результате были ограничены права субъектов рынка и допущено необоснованное возникновение дефицита газа, — сообщил руководитель городского департамента агентства по защите и развитию конкуренции Ернар Косбаев.

В адрес управления было направлено официальное уведомление. На устранение нарушений дали один месяц.

— В установленный срок недостатки были устранены, и ситуация начала стабилизироваться, — добавил руководитель ведомства.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, в городе начали внедрять пилотную систему распределения газа. Она предусматривает автоматизацию процесса с использованием современных технических решений и направлена на снижение влияния человеческого фактора.

— По этому вопросу ежегодно поступают жалобы. Если пилотная система будет полностью внедрена, распределение газа станет прозрачным и справедливым, — отметил Ернар Косбаев.

По официальным данным, в Шымкенте зарегистрировано более 463 тысяч автомобилей, из которых свыше 66 тысяч используют сжиженный газ в качестве топлива. В октябре автовладельцы жаловались на нехватку автогаза. Дефицит вынуждал водителей записываться в очереди заранее.

Также сообщалось, что основная часть автогаза в городе принадлежит давальческим компаниям. Именно они несут ответственность за поставки топлива, самостоятельно заключают договоры с покупателями и управляют финансовыми потоками, включая вопросы дебиторской задолженности.

Кроме того, власти озвучивали данные о суточных запасах сжиженного нефтяного газа и средней стоимости автогаза в Шымкенте.