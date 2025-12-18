Кто отвечает за поставки автогаза в Шымкенте, разъяснил КазМунайГаз

В числе причин перебоев с автогазом на заправках называются не только рост транзитного автотрафика, но и задолженности отдельных предпринимателей, поставляющих сжиженный нефтяной газ в город, перед Шымкентским нефтеперерабатывающим заводом, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сложившаяся система работы нефтеперерабатывающего комплекса в Казахстане, включая ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) в Шымкенте, базируется на механизме давальческой переработки, или процессинга. В этой модели завод выступает исключительно как технологический оператор, предоставляющий услуги по переработке сырья, и не является собственником или коммерческим реализатором основного объема готовой продукции, — отметили в пресс-службе компании.

Как уточнили в КМГ, основная часть топлива принадлежит давальческим компаниям — независимым собственникам ресурса. Именно эти компании несут всю ответственность, самостоятельно заключают договоры с покупателями и управляют финансовыми потоками, включая вопросы дебиторской задолженности.

— Сведения о том, кто и сколько задолжал давальческим компаниям, являются их коммерческой тайной и не передаются заводу-переработчику, поскольку он не является стороной в этих сделках. Роль ТОО «ПКОП» ограничена функцией логистического узла: завод осуществляет физическую отгрузку топлива только на основании полученных заявок на отгрузку от давальческих компаний, — уточнили в национальной компании.

Какой объем реализует завод

При этом ТОО «ПКОП» реализует из собственных ресурсов незначительный объем газа — порядка 2–3% от общего объема переработанного сырья. Эти объемы выделены как социальные и находятся под строгим государственным контролем.

Распределение осуществляется Министерством энергетики и местными исполнительными органами.

— Соответственно, реализация и отгрузка этого социального топлива происходят только после получения утвержденного распределения, заключения договоров и поступления оплаты в установленные сроки. Вопросы задолженности, влияющие на ситуацию на рынке, лежат в плоскости взаимоотношений между давальческими компаниями и их покупателями, и находятся вне компетенции завода-переработчика, — добавили в КМГ.

За 11 месяцев этого года фактический объем производства сжиженного углеводородного газа на ТОО «ПКОП» составил 325 682 тонны, при плане Минэнерго в 301 258 тонн, опережение составило 24 424 тонн.

— На текущий момент ТОО «ПКОП» работает в штатном режиме. План на декабрь, утвержденный Министерством энергетики, составляет 29 603 тонны. Отставание от плана не прогнозируется. Распределение и отгрузка сжиженного углеводородного газа производится в соответствии с утвержденным графиком, — сообщили в компании.

Ранее также сообщалось о суточном запасе сжиженного нефтяного газа в Шымкенте и средней стоимости автогаза в городе.