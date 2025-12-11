Запасы автогаза в Шымкенте: озвучен суточный объем поставок

Видео с очередью на одной из автогазозаправочных станций появилось в социальных сетях.

Жители Шымкента задаются логичным вопросом, не повторится ли октябрьский сценарий, когда дефицит топлива вынуждал водителей несколько часов ждать своей очереди, а на отдельных АГЗС требовалась предварительная запись.

Осенью для стабилизации ситуации Министерство энергетики выделило Шымкенту дополнительный объем автогаза.

Что происходит сейчас

По данным городского управления энергетики и развития инфраструктуры, ситуация в Шымкенте стабильная. Автогазозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет. Суточный запас сжиженного нефтяного газа в городе составляет 453 тонны.

— Среднемесячная потребность города в 2025 году составляла около 12 000 тонн при 44 действующих газосетевых организаций. Поставки автогаза на IV квартал составили: в октябре — 7 043 тонны, в ноябре — 8 410 тонн (включая 500 тонн дополнительно), в декабре — 8 959 тонн, — сообщили в ведомстве.

В управлении уверяют, что поставки от заводов-производителей осуществляются в плановом объеме. Средняя стоимость автогаза в Шымкенте составляет 102 тенге за литр.

Чтобы лично убедится в этом, корреспонденты Kazinform побывали на нескольких автозаправках: очередей сейчас нет, автогаз отпускается в обычном режиме.

— В Шымкенте зарегистрированы 44 субъекта по реализации сжиженного нефтяного газа. Для обслуживания населения и автотранспорта функционируют четыре газонаполнительные станции и 203 автогазозаправочные станции, — сообщили в городском акимате.

Отметим, в городе зарегистрировано более 463 тысяч автомобилей, из которых свыше 66 тысяч (14,3%) используют сжиженный газ. За два года количество таких авто увеличилось на 34%. Дополнительную нагрузку создает рост транзитного потока. Многие водители, проезжая через Шымкент из соседней Туркестанской области, предпочитают заправляться в городе.