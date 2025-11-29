Автобусы снова будут заезжать на территорию аэропорта Алматы

— В связи с завершением работ по расширению дорожного полотна, прилегающего к территории аэропорта, с 1 декабря будут восстановлены схемы движения маршрутов № 92 и № 3, — сообщили в транспортном холдинге Алматы.

Остановка внутри территории аэропорта была временно перенесена в прошлом году.

Ранее аким Турксибского района Бахытжан Акжаров пояснил, что это произошло из-за масштабной модернизации воздушной гавани. Проводились ремонтные работы внутреннего терминала, а также переформатирование парковочной зоны, заездов, выездов и входной группы — все это затрудняло движение крупногабаритного общественного транспорта внутри территории.

Также в Алматы временно изменили схемы движения нескольких автобусных маршрутов из-за восстановления аварийного участка на пересечении улиц Берегового и Ю. Кима. Ограничения действуют с 29 ноября и до окончания ремонтных работ.

Изменения затронут пять маршрутов:

№ 59. В северном направлении автобус будет двигаться по улице Щепкина, затем по улице Жандосова, далее по проспекту Алтынсарина и дальше по действующей схеме.

В обратном направлении маршрут пройдет по проспекту Алтынсарина, затем по улице Сулейменова и далее по утверждённой схеме.

№ 63. В северном направлении автобус проследует по улице Щепкина, затем по улице Жандосова, далее по проспекту Алтынсарина и дальше по установленной схеме движения.

№ 63А. В южном направлении маршрут пройдет по проспекту Алтынсарина, затем по улице Сулейменова и далее по утвержденной схеме.

№ 79. В восточном направлении автобус будет следовать по улице Шаляпина, затем по проспекту Алтынсарина, далее по улице Жандосова и дальше по существующей схеме.

В обратном направлении маршрут останется без изменений.

№ 119. В северном направлении автобус проследует по улице Щепкина, затем по улице Жандосова, далее по проспекту Алтынсарина и улице Шаляпина, после чего продолжит движение по своей стандартной схеме.

В обратном направлении маршрут пройдет по улице Шаляпина, затем по проспекту Алтынсарина, далее по улице Сулейменова и дальше по действующей схеме.

Кроме того, из-за дорожных работ в селах «Жамбыл» и «Ұлан» с 29 ноября временно изменится схема движения маршрута № 237.

В северном направлении автобус будет следовать по маршруту: село «Жамбыл» — улица Керимбекова — трасса «Алматы–Астана» — посёлок Достық (с. «Ұлан»), далее по действующей схеме.

В обратном направлении — посёлок Достық (с. «Ұлан») — трасса «Алматы–Астана» — улица Керимбекова — село «Жамбыл», после чего — по стандартной схеме.

Все изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.

Напомним, в ноябре в Алматы начал работу новый автобусный маршрут № 84.

Также был запущен маршрут № 21 по направлению «Спорт сарайы — Медеу спорт кешені».