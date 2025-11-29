РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:11, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автобусы снова будут заезжать на территорию аэропорта Алматы

    С 1 декабря общественный транспорт снова будет останавливаться на территории аэропорта Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — В связи с завершением работ по расширению дорожного полотна, прилегающего к территории аэропорта, с 1 декабря будут восстановлены схемы движения маршрутов № 92 и № 3, — сообщили в транспортном холдинге Алматы.

    Остановка внутри территории аэропорта была временно перенесена в прошлом году.

    Ранее аким Турксибского района Бахытжан Акжаров пояснил, что это произошло из-за масштабной модернизации воздушной гавани. Проводились ремонтные работы внутреннего терминала, а также переформатирование парковочной зоны, заездов, выездов и входной группы — все это затрудняло движение крупногабаритного общественного транспорта внутри территории.

    Также в Алматы временно изменили схемы движения нескольких автобусных маршрутов из-за восстановления аварийного участка на пересечении улиц Берегового и Ю. Кима. Ограничения действуют с 29 ноября и до окончания ремонтных работ.

    Изменения затронут пять маршрутов:

    • № 59. В северном направлении автобус будет двигаться по улице Щепкина, затем по улице Жандосова, далее по проспекту Алтынсарина и дальше по действующей схеме.

    В обратном направлении маршрут пройдет по проспекту Алтынсарина, затем по улице Сулейменова и далее по утверждённой схеме.

    • № 63. В северном направлении автобус проследует по улице Щепкина, затем по улице Жандосова, далее по проспекту Алтынсарина и дальше по установленной схеме движения.
    • № 63А. В южном направлении маршрут пройдет по проспекту Алтынсарина, затем по улице Сулейменова и далее по утвержденной схеме.
    • № 79. В восточном направлении автобус будет следовать по улице Шаляпина, затем по проспекту Алтынсарина, далее по улице Жандосова и дальше по существующей схеме.

    В обратном направлении маршрут останется без изменений.

    • № 119. В северном направлении автобус проследует по улице Щепкина, затем по улице Жандосова, далее по проспекту Алтынсарина и улице Шаляпина, после чего продолжит движение по своей стандартной схеме.

    В обратном направлении маршрут пройдет по улице Шаляпина, затем по проспекту Алтынсарина, далее по улице Сулейменова и дальше по действующей схеме.

    Кроме того, из-за дорожных работ в селах «Жамбыл» и «Ұлан» с 29 ноября временно изменится схема движения маршрута № 237.

    В северном направлении автобус будет следовать по маршруту: село «Жамбыл» — улица Керимбекова — трасса «Алматы–Астана» — посёлок Достық (с. «Ұлан»), далее по действующей схеме.

    В обратном направлении — посёлок Достық (с. «Ұлан») — трасса «Алматы–Астана» — улица Керимбекова — село «Жамбыл», после чего — по стандартной схеме.

    Все изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.

    Напомним, в ноябре в Алматы начал работу новый автобусный маршрут № 84.

    Также был запущен маршрут № 21 по направлению «Спорт сарайы — Медеу спорт кешені».

    Теги:
    Транспорт Автобус Аэропорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают