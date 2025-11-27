РУ
    Еще один автобусный маршрут запускают в Алматы

    В Алматы с 27 ноября запускается новый регулярный автобусный маршрут № 21 по направлению «Спорт сарайы — Медеу спорт кешені», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Общая протяженность маршрута составит 33,6 км. На линию ежедневно будут выходить 15 автобусов с интервалом движения 8 минут.

    По данным управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта, автобусы рассчитаны на 28 посадочных и 85 стоячих мест, что позволит увеличить пропускную способность на туристическом и спортивном направлении.

    Фото: акимат Алматы

    Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, кондиционерами и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В кабине водителя установлена современная электронная система, включая контроль усталости и действий водителя (DMS).

    В салоне будут работать автоматические объявления остановок. Использование автоматизированной системы оповещения повысит комфорт и удобство пассажиров, улучшит доступность для людей с особыми потребностями и повысит безопасность, минимизируя случаи пропуска нужных остановок.

    Обслуживанием линии занимается перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс».

    Напомним, с 22 ноября в Алматы начал работу новый маршрут общественного транспорта № 84.

    Транспорт Автобус Алматы
