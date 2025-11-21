Новый автобусный маршрут запускают в Алматы

Автобусы будут курсировать по улицам Монке би, Бауыржана Момышулы, Онгарсыновой и проспекту Райымбека Батыра.

Как сообщили в Транспортном Холдинге города, новый маршрут №84 будет следовать от остановки «Монке би / Онгарсыновой» – «Городская больница №7» и обратно.

В обратном направлении маршрут обозначен как №84А: от супермаркета «SMALL» до «Монке би / Онгарсыновой» и обратно до супермаркета.

На маршруте будут курсировать шесть автобусов с интервалом в 20 минут.

Фото: Транспортный холдинг Алматы

Напомним, с 15 ноября в Алматы несколько автобусных маршрутов изменили конечные остановки и схемы движения.