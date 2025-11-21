14:31, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Новый автобусный маршрут запускают в Алматы
С 22 ноября в Алматы начнет работу новый маршрут общественного транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Автобусы будут курсировать по улицам Монке би, Бауыржана Момышулы, Онгарсыновой и проспекту Райымбека Батыра.
Как сообщили в Транспортном Холдинге города, новый маршрут №84 будет следовать от остановки «Монке би / Онгарсыновой» – «Городская больница №7» и обратно.
В обратном направлении маршрут обозначен как №84А: от супермаркета «SMALL» до «Монке би / Онгарсыновой» и обратно до супермаркета.
На маршруте будут курсировать шесть автобусов с интервалом в 20 минут.
Напомним, с 15 ноября в Алматы несколько автобусных маршрутов изменили конечные остановки и схемы движения.