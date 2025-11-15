Несколько автобусов изменили маршруты из-за ремонта дорог в Алматы

По данным Транспортного холдинга Алматы, после завершения строительства канализационного коллектора по улице Онгарсыновой на участке между улицами Кожабекова и Акберген, полностью восстанавливается движение автобусов № 115 и № 142.

По решению управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта с 15 ноября конечная остановка маршрута № 225 будет перенесена на остановочный пункт «Райымбека — Назарбаева»

Также с субботы меняется конечная остановка маршрута № 114. Из-за временных ограничений движения автобус будет завершать рейс на остановке «Водохранилище».

Кроме того, в связи со строительно-монтажными работами на Сорбулакской трассе временно изменяются схемы движения маршрутов № 122, № 213, № 235, № 238 и № 255.

Автобусы будут объезжать ремонтируемый участок через БАКАД, съезды на КВ-69 и дороги в сторону села Жайнак. Изменения коснутся как восточного и южного, так и обратного направлений движения. Для каждого маршрута утверждены отдельные схемы движения в прямом и обратном направлениях.

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями и учитывать их при планировании поездок.

Напомним, ранее пять маршрутов — № 14, № 26, № 49, № 1415 и № 142 временно изменили движение в Алматы.