Остановку у аэропорта Алматы вернут в следующем году

Остановку временно перенесли в прошлом году.

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров пояснил, что это связано с масштабной модернизацией аэропорта.

— В связи с тем, что ведутся большие работы по модернизации самого аэропорта, в том числе был открыт новый терминал, сейчас ведутся ремонтные работы внутреннего терминала, а также производится переформатирование парковочной зоны, заездов, выездов, входной группы, что затрудняло движение крупногабаритного общественного транспорта на самой территории. Из-за этого временно ближайшая остановка расположена по улице Майлина, — рассказал Бахытжан Акжаров.

По его словам, после завершения всех работ остановочный павильон будет возвращен внутрь территории аэропорта в 2026 году.

— Она действительно находится в небольшом отдалении. После завершения работ по парковочной зоне аэропорта остановочный павильон вернется внутрь территории аэропорта. Это будет в следующем году. Точная дата зависит от темпов строительства и модернизации самого аэропорта, — уточнил аким района.

Ранее сообщалось, что до 2029 года в развитие международного аэропорта Алматы за счет частных инвестиций планируется вложить более 360 миллионов долларов США. Средства будут направлены на модернизацию внутренних терминалов, строительство современной гостиницы, многоуровневого паркинга и реконструкцию взлетно-посадочной полосы.