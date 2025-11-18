РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:41, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Остановку у аэропорта Алматы вернут в следующем году

    В акимате Турксибского района рассказали, когда будет возвращена остановка международного аэропорта Алматы на территорию воздушной гавани, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Алматы станет авиационным хабом мирового уровня
    Фото: акимат Алматы

    Остановку временно перенесли в прошлом году.

    Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров пояснил, что это связано с масштабной модернизацией аэропорта.

    — В связи с тем, что ведутся большие работы по модернизации самого аэропорта, в том числе был открыт новый терминал, сейчас ведутся ремонтные работы внутреннего терминала, а также производится переформатирование парковочной зоны, заездов, выездов, входной группы, что затрудняло движение крупногабаритного общественного транспорта на самой территории. Из-за этого временно ближайшая остановка расположена по улице Майлина, — рассказал Бахытжан Акжаров.

    По его словам, после завершения всех работ остановочный павильон будет возвращен внутрь территории аэропорта в 2026 году.

    — Она действительно находится в небольшом отдалении. После завершения работ по парковочной зоне аэропорта остановочный павильон вернется внутрь территории аэропорта. Это будет в следующем году. Точная дата зависит от темпов строительства и модернизации самого аэропорта, — уточнил аким района.

    Ранее сообщалось, что до 2029 года в развитие международного аэропорта Алматы за счет частных инвестиций планируется вложить более 360 миллионов долларов США. Средства будут направлены на модернизацию внутренних терминалов, строительство современной гостиницы, многоуровневого паркинга и реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

    Камшат Абдирайым
    Автор
