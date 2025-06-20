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    13:26, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Автобус въехал в здание в Алматы

    В Алматы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и въехал в здание. Пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус въехал в здание в Алматы
    Фото: скрин с видео

    Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

    По данным департамента полиции города, авария произошла 20 июня в 06:15 в Ауэзовском районе.

    — Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, при повороте налево на улицу Яссауи не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt, который в это время стоял на перекрестке в южном направлении, ожидая разрешающего сигнала светофора. После столкновения автобус продолжил движение и врезался в здание, — проинформировали в пресс-службе ДП.

    В результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.

    Ранее в Алматы автобус устроил массовое ДТП в Турксибском районе — тогда транспортное средство столкнулось сразу с пятью автомобилями. В результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью.

    Также в мае этого года четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Позже врачи отмечали, что один из пострадавших находится в реанимации.

    Теги:
    ДТП Регионы Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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