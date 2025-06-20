Автобус въехал в здание в Алматы

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

По данным департамента полиции города, авария произошла 20 июня в 06:15 в Ауэзовском районе.

— Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, при повороте налево на улицу Яссауи не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cobalt, который в это время стоял на перекрестке в южном направлении, ожидая разрешающего сигнала светофора. После столкновения автобус продолжил движение и врезался в здание, — проинформировали в пресс-службе ДП.

В результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.

Ранее в Алматы автобус устроил массовое ДТП в Турксибском районе — тогда транспортное средство столкнулось сразу с пятью автомобилями. В результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью.

Также в мае этого года четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Позже врачи отмечали, что один из пострадавших находится в реанимации.