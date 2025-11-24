РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:17, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Авиаудары Израиля в Бейруте: есть ли казахстанцы в Ливане, ответили в МИД

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что посольство Казахстана в Ливане работает в штатном режиме и готово оказать помощь при необходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    На брифинге в МИД ответили на вопрос о том, есть ли казахстанцы в зоне ударов.

    — Информацию о том, есть наши граждане там или нет, мы не имеем, но наше посольство там находится на связи с местными властями. Как вы знаете, в прошлом году мы вывозили наших граждан, если они самостоятельно не вернулись туда, в места своего проживания, — отметил он.

    Напомним, 23 ноября стало известно о том, что Израиль нанес авиаудары по одному из районов Бейрута. 

    ЦАХАЛ утверждает, что целью ударов стал один из главных командиров «Хезболла» Хайтам Али Табатабаи. 

    Адия Абубакир
