Авиаудары Израиля в Бейруте: есть ли казахстанцы в Ливане, ответили в МИД

На брифинге в МИД ответили на вопрос о том, есть ли казахстанцы в зоне ударов.

— Информацию о том, есть наши граждане там или нет, мы не имеем, но наше посольство там находится на связи с местными властями. Как вы знаете, в прошлом году мы вывозили наших граждан, если они самостоятельно не вернулись туда, в места своего проживания, — отметил он.

Напомним, 23 ноября стало известно о том, что Израиль нанес авиаудары по одному из районов Бейрута.

ЦАХАЛ утверждает, что целью ударов стал один из главных командиров «Хезболла» Хайтам Али Табатабаи.