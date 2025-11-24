Авиаудары Израиля в Бейруте: есть ли казахстанцы в Ливане, ответили в МИД
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что посольство Казахстана в Ливане работает в штатном режиме и готово оказать помощь при необходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в МИД ответили на вопрос о том, есть ли казахстанцы в зоне ударов.
— Информацию о том, есть наши граждане там или нет, мы не имеем, но наше посольство там находится на связи с местными властями. Как вы знаете, в прошлом году мы вывозили наших граждан, если они самостоятельно не вернулись туда, в места своего проживания, — отметил он.
Напомним, 23 ноября стало известно о том, что Израиль нанес авиаудары по одному из районов Бейрута.
ЦАХАЛ утверждает, что целью ударов стал один из главных командиров «Хезболла» Хайтам Али Табатабаи.