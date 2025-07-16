Авиакомпании разных стран проверяют топливные переключатели Boeing
Авиакомпании разных стран мира начали проверку механизмов топливных переключателей на своих самолетах после крушения Boeing авиаперевозчика Air India, передает агентств Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство Reuters, проверки на соответствие переключателей подачи топлива техническим стандартам будут проведены на самолетах австралийских Qantas Airways, японских All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL), корейских Korean Air и сингапурских Singapore Airlines. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в 2018 году выпустило соответствующую рекомендацию о проверке механизма.
Ранее главное управление гражданской авиации Индии объявило о начале проверок механизмов блокировки топливных переключателей на самолетах Boeing, которые находятся в эксплуатации индийских авиакомпаний.
Отмечается, что в Air India уже проверили половину Boeing 787 и почти все Boeing 737, проблемы к настоящему моменту не выявлены.
Напомним, 12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета. На борту находились более 240 человек. Позже полиция обнаружила одного выжившего пассажира с места 11A.
Кроме того, в Индии отвергли версию о самоубийстве летчика разбившегося Boeing.