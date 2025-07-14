В Индии отвергли версию о самоубийстве летчика разбившегося Boeing

В организации подчеркнули, что управлявшие лайнером летчики выполняли свои обязанности в крайне сложных условиях.

— Мы призываем средства массовой информации и комментаторов проявлять сдержанность, сочувствие и уважение к процессуальным нормам. Экипаж рейса Air India действовал профессионально в соответствии со своей подготовкой и обязанностями в сложных условиях. Они заслуживают уважения, а не клеветы на основе догадок», — заявили в ассоциации после публикации предварительного отчета об авиакатастрофе и появившихся в СМИ сообщениях о якобы умысле или неосторожных действиях одного из пилотов.

ICPA отвергла обвинения в их адрес и назвала их «беспочвенными, опасными и преждевременными».

В организации подчеркнули, что пилоты регулярно проходят строгую психологическую и профессиональную проверки и призвали дождаться окончательных результатов расследования катастрофы.

12 июля Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом. В нем говорится, что выключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: «Почему вы отключили двигатели?». На что получил ответ: «Я этого не делал». Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.