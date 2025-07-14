РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Индии отвергли версию о самоубийстве летчика разбившегося Boeing

    Ассоциация коммерческих пилотов Индии (ICPA) призвала не спешить с выводами о вине пилотов в крушении Boeing 787 Dreamliner, произошедшем 12 июня над Ахмедабадом. В заявлении подчеркивается, что не стоит делать предположений о возможном самоубийстве одного из членов экипажа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Крушение самолёта в Индии: полиция обнаружила одного выжившего
    Фото: timesofindia.indiatimes.com

    В организации подчеркнули, что управлявшие лайнером летчики выполняли свои обязанности в крайне сложных условиях.

    — Мы призываем средства массовой информации и комментаторов проявлять сдержанность, сочувствие и уважение к процессуальным нормам. Экипаж рейса Air India действовал профессионально в соответствии со своей подготовкой и обязанностями в сложных условиях. Они заслуживают уважения, а не клеветы на основе догадок», — заявили в ассоциации после публикации предварительного отчета об авиакатастрофе и появившихся в СМИ сообщениях о якобы умысле или неосторожных действиях одного из пилотов.

    ICPA отвергла обвинения в их адрес и назвала их «беспочвенными, опасными и преждевременными».

    В организации подчеркнули, что пилоты регулярно проходят строгую психологическую и профессиональную проверки и призвали дождаться окончательных результатов расследования катастрофы.

    12 июля Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом. В нем говорится, что выключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: «Почему вы отключили двигатели?». На что получил ответ: «Я этого не делал». Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.

    Теги:
    Самолет Крушение самолета Индия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают