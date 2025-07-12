Стали известны причины крушения самолета в Индии

Воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб.

В представленном документе сообщается, что работы на месте крушения, включая фото- и видеосъемку с помощью дронов, завершены, а обломки перевезены в безопасное место недалеко от аэропорта.

«Оба двигателя были извлечены с места крушения и размещены в ангаре аэропорта», - говорится в отчете.

Согласно предварительным выводам, почти сразу после взлета выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 перешли из положения «работа» в положение «отключение». Через несколько секунд они снова были запущены.

Записи разговоров в кабине зафиксировали момент замешательства пилотов. Один из них спросил: «Почему вы отключили двигатели?». Другой пилот ответил: «Я этого не делал».

Расследование продолжается. Ожидается, что AAIB опубликует дальнейшие выводы в окончательном отчете. На этом этапе расследования бюро не выдало никаких рекомендаций по безопасности эксплуатации двигателей Boeing 787-8.

Напомним, 12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета.

На борту находились более 240 человек.

Позже полиция обнаружила одного выжившего пассажира с места 11A.