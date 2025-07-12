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    13:24, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Стали известны причины крушения самолета в Индии

    Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Air India, произошедшей 12 июня в Ахмедабаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Крушение самолёта в Индии: полиция обнаружила одного выжившего
    Фото: timesofindia.indiatimes.com

    Воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб.

    В представленном документе сообщается, что работы на месте крушения, включая фото- и видеосъемку с помощью дронов, завершены, а обломки перевезены в безопасное место недалеко от аэропорта.

    «Оба двигателя были извлечены с места крушения и размещены в ангаре аэропорта», - говорится в отчете.

    Согласно предварительным выводам, почти сразу после взлета выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 перешли из положения «работа» в положение «отключение». Через несколько секунд они снова были запущены.

    Записи разговоров в кабине зафиксировали момент замешательства пилотов. Один из них спросил: «Почему вы отключили двигатели?». Другой пилот ответил: «Я этого не делал».

    Расследование продолжается. Ожидается, что AAIB опубликует дальнейшие выводы в окончательном отчете. На этом этапе расследования бюро не выдало никаких рекомендаций по безопасности эксплуатации двигателей Boeing 787-8.

    Напомним, 12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air  India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета.

    На борту находились более 240 человек.

    Позже полиция обнаружила одного выжившего пассажира с места 11A.

    Теги:
    Индия Мировые новости
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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