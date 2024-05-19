На Всемирных играх кочевников, которые впервые примет Казахстан (8-14 сентября в Астане), в программе соревнований будет представлен асык ату. Подробно об истории самой популярной игры номадов, ее правилах и достижениях сборной Казахстана — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Асык ату стала видом спорта в 2011 году

Самым удивительным по своей универсальности, многопрофильности является игра в асыки. Человеческий возраст, различие пола для него не преграда. Его можно играть на поляне, внутри жилища на полу, в очень тесном пространстве, самым дешевым спортивным инвентарем. Его можно назвать самым демократичным видом спорта и самым древним, археологичные находки на древнем захоронении в Восточно-Казахстанской области (140 асыков) датируются 2 тысячелетием до нашей эры.

Датой рождения асык ату как вида спорта можно считать 2011 год, когда были опубликованы правила игры, подготовленные авторским духом Сабыржановым Ж.С. и Нарымбаевым Е. Б. Министерством юстиции РК было выдано авторское свидетельство на разработанные правила игры.

На прошедшем в южнокорейском городе Чеджу с 4 по 9 декабря 2017 года 12-й сессии ЮНЕСКО, игра асык ату была внесена в список нематериального наследия человечества. 18 мая 2018 года Федерация асык ату была признана Национальным олимпийским комитетом РК. В ноябре того же года Федерация прошла аккредитацию.

За эти годы асык ату вошла в учебную программу общеобразовательных школ, в программу соревнований на призы Президента РК, соревнований среди учащихся, обучающихся по программе «Болашақ», в программу Всемирного Курултая казахов.

Интересный факт — играть в асык ату пробовал и сам президент Франции Эмманюэль Макрон. В ноябре прошлого года в рамках своего официального визита он вместе с Главой нашего государства посетил «Этноаул», где для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе қазақ күресі и игре в асық ату.

Фото: пресс-служба Акорды

Эмманюэль Макрон после подсказки Касым-Жомарта Токаева сам попробовал сыграть в асыки.

Также ранее Kazinform рассказывал о том, как игра асык ату пришла к китайцам.

В Казахстане асык ату профессионально занимаются более 89 тысяч спортсменов

По словам главного тренера сборной Казахстана по асык ату Жомарта Сабыржанова, сегодня в стране число занимающихся асык ату на профессиональном уровне достигло 88 911 человек.

Фото: ulttyqatsport.kz

— И это не предел. Количество тренеров в Казахстане составляет 1199 человек. Уже есть свои асы: подготовлено около 70 мастеров спорта, 8 наших спортсменов выполнили норматив мастера спорта международного уровня. Среди достижений наших мастеров асыка — победа мужской и женской сборных в румынской Констанце на Кубке мира в 2023 году. В том же году женская сборная Казахстана завоевала одно «золото» и одну «бронзу» на международном турнире в немецком Кёльне. Мужская команда «Казахстан-1» выиграла Кубок Евразии в турецкой Анталье, а команда «Казахстан-2» завоевала бронзовую медаль. Кроме того, в 2023 году по асык ату на скорость проведено шесть чемпионатов Казахстана и два кубка Казахстана и три международных турнира. В рамках Национальной школьной лиги ученики соревновались в асык ату и пятиборье. В ноябре прошлого года при поддержке Министерства образования Республики Казахстан прошел челлендж, в котором одновременно во всех учебных заведениях страны приняли участие огромное количество студентов, — рассказывает тренер.

Фото: instagram.com/asyk.atu.kazakhstan

Он также сообщил, что в 2024 году запланировано множество мероприятий по развитию этого самобытного и увлекательного вида спорта. И самый главный старт с участием команд из 24 стран придется на V Всемирные игры кочевников в Астане.

В этом году у сборной было запланировано 5 сборов, продолжил он.

— Один из них мы провели в Алматы. Впереди еще 4 учебно-тренировочных сбора. Но есть и проблемы, в некоторых регионах не хватает спортивного инвентаря. Думаю, наследие Всемирных игр кочевников будет служить долгие годы и придаст дополнительный импульс развитию асык ату, — говорит наставник национальной команды Жомарт Сабыржанов.

Фото: instagram.com/asyk.atu.kazakhstan

Правила игры асык ату

Состав команды: 4 мужчины, 4 женщины, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья.

К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму.

Соревнования проводятся по правилам федерации «Асық ату» Республики Казахстан.

Асық ату (мужчины) проходит на ровной площадке, со специальным покрытием. В центре круга выстраиваются асыки (кости), по которым битком (асыком) производится метание, с целью выбивания их за территорию круга с отметки 6 м, обозначенной с обеих сторон игрового поля. В центре круга проводится линия длиной 115 см, на которой устанавливаются 15 асыков.

Параллельно ей на расстоянии 15 см с обеих сторон проводятся дополнительные линии. Игрок, выбивший первым 8 асыков, становится победителем данной встречи. В командной игре состав команд состоит из 3 участников, 1 запасного.

Очередность выполнения определяется судьями, подбрасывая два асыка от каждой команды. Первой начинает та команда, асык которой приземлился в доминирующем положении, чем асык противника. Продолжительность встречи 15 мин. Игра состоит из 3 встреч. Выигравший 2 встречи объявляется победителем. Игроки по очередности стараются выбить асыки, выстроенные на линии в центре круга в промежутке одной фигуры сака друг от друга в положении «алшы».

В результате метания битка при попадании в асык на линии, выбитым считается, если он оказывается за внешней стороной круга. Если не покидает круг, то асык возвращают на прежнее место, право выполнения переходит к сопернику.

Если игрок с первой попытки смог выбить асык за круг, то он имеет право на вторую попытку ударить с укороченной дистанции, с края круга, окружности. Если при повторной попытке асык не был выбит за черту круга, то он возвращается на исходное место.

Бес асык

У каждого игрока будет по пять асыков (кости).

Состав команды: 3 участника, 1 запасной. Порядок участников определяется путем подкидывания асыка, если он упал в положение «алшы», то участник начинает игру первым. В случае если у нескольких игроков выпадает «алшы», игроки заново подкидывают асык, либо вытягивают жребий. Правила игры довольно просты: играют в «Бес Асык» одной рукой. Когда участник собирает асыки на земле, он не может дотрагиваться до других асыков. Если правило нарушается, наступает очередь следующего игрока. Игрок может продолжить с момента, на котором он прервал игру.

«Бес Асык» состоит из нескольких туров.

Первый этап «Бірлік», на стол высыпают пять асыков. Участник берет в руки один асык «қақпақыл», подкидывая его вверх, поднимает другой асык с пола, до того как упадет первый. Ему необходимо успеть взять второй асык, а затем поймать первый. Такая игра требует большой ловкости и скоро- сти. Асык, поднятый с пола, откладывается в сторону. Подобную схему повторяют с другими асыками, лежащими на столе.

Второй этап игры называется «Екілік». Последовательность игры такая же, как и в предыдущем этапе, только с пола необходимо успеть взять два асыка вместо одного.

Третий этап «Үштік», такой же, как и первые два. Необходимо поднять уже три асыка, а оставшийся последний асык поднимает один.

Четвертый этап «Төрттік». Один из пяти асыков подкидывается вверх, в этот момент нужно успеть положить четыре асыка на стол. Затем первый асык вновь подбрасывается, и в этот момент игрок должен успеть поднять все четыре асыка со стола.

Пятый этап — «Жалақ». Здесь участники подбрасывают один асык вверх и в это время бьют ладошкой по столу 3 или 5 раз, затем ловят асык.

Шестой этап «Алақан», правила такие же, как в первом этапе, только участник кладет асык в ладошку каждый раз как возьмет новый.

Седьмой этап «Төрт бұрыш» игрок расставляет четыре асыка в форме квадрата на расстоянии друг от друга (20×20) Далее пятый асык подбрасывает вверх и в это время собирает оставшиеся четыре, затем рукой, в которой находятся четыре асыка, ловят пятый.

Восьмой этап «Асық алмастыру» участник бросает четыре асыка на стол, пятый подкидывает вверх и в это время берет один асык со стола и ловит подброшенный асык. В руках у игрока два асыка. Затем один асык вновь подбрасывает в воздух, только теперь нужно успеть положить второй асык на стол и вместо него взять другой, при этом успев поймать подброшенный асык. Так делают со всеми асыками. Далее нужно подбросить асык и успеть собрать все четыре асыка и поймать первый.

Девятый этап «Үндемес», в котором необходимо сделать все, что делается в первом этапе, но при одном условии. В момент, когда игрок ловит первый асык, имея в руках второй асык, они не должны соприкасаться, другими словами, не должно быть слышно звука.

Десятый этап «Сарт-сұрт». Играется также как и предыдущий этап, только при этом должен издаваться отчетливый звук ударов асыка друг о друга.

Одинадцатый этап «Қаршу» похож на первый этап, только ловить асык, подброшенный вверх, нужно в вертикальном положении ладони.

Двенадцатый этап «Отау» (Нәби), здесь все довольно просто. Четыре асыка кидают на стол. Большим и средним пальцем образуя ладонью вход в «пещеру». Другой рукой подбрасывается хан асык в воздух и оставшееся на столе асыки по одному заводять в пещеру.

Подсчет очков

1. После выполнения всех 12 упражнений выполняется упражнение, определяющее количество начисляемых игроку очков. На внутренюю часть ладони руки укладывается 5 асыков. Игрок, подбросив их вверх, старается наружной стороной этой же руки поймать наибольшее количество асыков, далее подбросив асыки, которые словил наружной стороной, он должен поймать в технике сверху вниз на внутреннюю сторону ладони. В итоге, за каждый пойманный асык игрок получает 10 очков.

2. Затем вновь игра повторяется. По завершении очередных 12 упражнений проводится завершающее упражнение по набору очков. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет первым 150 очков.

3. Если игроки с одинаковым счетом завершают встречу по истечении времении, отведенного на игру, победитель определяется по качеству туров, то есть в каком упражнении остановились игроки. Победа присуждается тому или иному игроку, который стоит выше из 12-ти туров.

Продолжительность игры -15 мин. В течение каждой партии разрешается брать один перерыв продолжительностью — 1 мин.

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В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане планируется проведение 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта. Ранее мы уже рассказывали об одном из них, а именно о таяк тарту (мас-рестлинг).