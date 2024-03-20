Как игра «Асық ату» пришла к китайцам

Игра «асық ату» — одна из широко распространенных среди кочевников национальных игр. Игры в кости имеют большое воспитательное значение. Они прививают ловкость, меткость, быстроту и живость, сближают детей. Движения при игре в асык ату тренируют детей, предупреждают заболевания суставов конечностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В асыки играли народы Центральной Азии, в том числе узбеки, кыргызы, таджики, монголы. Но не всем известно, что во времена империи Цин игра широко распространилась в северных регионах Китая.

Как игра в асыки пришла к китайцам?

Китайцы называют игру в асыки «галаха». Это название, в действительности, пришло из маньчжурского языка – ᡤᠠᠴᡠᡥᠠ (гакуха)

Из истории мы знаем, что кочевники маньчжуры в свое время захватили Китай и создали империю Цин. Под влиянием маньчжурских правителей игра в асыки стала традиционной народной игрой на севере Китая.

В преданиях маньчжуров игра «галаха» связана с именем воина Цзинь Ушу. Согласно легенде, в детские годы Цзинь Ушу родители отправили охотиться в горы. Преодолев многие трудности, Цзинь Ушу победил четырех самых хищных зверей, и, в качестве трофея, принес кости из суставов ног этих животных. После этого храбрость и сила Цзинь Ушу стали легендой. Маньчжуры стали обучать игре в «галаха» своих детей, чтобы они были такими же храбрыми, как Цзинь Ушу.

На юге Китая асык – традиционная игра для девочек. Как и казахи, китайцы используют кости из коленного сустава овцы. Иногда использовались и свиные косточки. Правила игры напоминают таковые в казахской игре «бестас», основанные на метании и ловле асыков.

Как сообщается в китайских источниках, для игры участники готовят несколько костей, а также резиновый мяч, или мешочек с песком. Когда игрок подбрасывает мешочек вверх, нужно, пока он не упал, схватить как можно больше асыков, а также поймать падающий мешочек с песком. Победителем становится тот, кто соберет больше всего асыков.

И сейчас в китайских интернет-магазинах, таких как taobao, продаются разные виды асыков. Поясняется, что это наиболее любимая игра детей в 60-70 годы. Асыки представляют как особые игрушки, развивающие у детей внимательность, меткость, приучающие к спорту.

Монголы называют игру в асыки «сага»

Монголы, кроме игры, используют асыки для гаданий, знахарства и для тренировки в меткости. Наряду с этим, у монголов есть игры, похожие на шахматы, где в качестве фигур использовали асыки.

Игра сага имеет многолетнюю историю. Известно, что в давние времена сага использовались для прорицаний, затем сага постепенно стали игрушками для развлечения. Когда в ХІІІ веке монголы захватили Монгольское плато, сага, в основном, использовались, как сувениры. Например, имеются сведения о том, что Темучин в 11-летнем возрасте подарил своему союзнику Джамухе, в качестве знака дружбы, козий асык, залитый медью.

Со временем масштабы игр сага значительно расширились, содержание обогатилось, и игра стала презентационным развлекательным проектом.

Узбеки относят асык ату к охотничьим играм

По информации сайта «Нематериальное культурное наследие Узбекистана», среди народных игр, в группе «охотничьи игры», есть и асык (по-узбекски ошик). Народные игры отражали быт людей, их труд, национальные, религиозные и другие особенности, помогали развивать ловкость.

Среди узбеков больше распространена разновидность игры в асыки, где нужно выбивать кости с квадратной площадки. В игре, обычно, участвуют двое или больше человек. На ровном участке очерчивают квадрат, примерно 1,5х1,5 метра, в середине которого выстраивают асыки. С расстояния 2,5-4 метра игрок бросает хирп (биток – крупный асык из сустава барана, залитый свинцом) в квадрат. Цель – выбить построенные асыки из квадрата. Хирп может выбить из квадрата один или несколько асыков. Там, где хирп упадет, игрок ставит одну ногу и начинает выбивать оставшиеся асыки. Если игрок при каждом ударе выбивает из квадрата асыки, он продолжает игру и забирает себе все выбитые им асыки. Если бросок неудачный, очередь переходит к сопернику. Побеждает тот, кто выбьет больше асыков из квадрата. Участники начинают игру по очереди.

Виды и названия асыков, сохранившиеся в народе

Асык – таранная кость, выполняющая важную функцию в скакательном суставе животных. Независимо от размеров животных, эта кость имеет сходную форму у овец, коз, коров, верблюдов. У лошадей кость имеет другую форму.

Алшы – после броска положение асыка на ребре, при котором вогнутая грань асыка с углублением смотрит вверх. Во время игры этому придается большое значение. Это лучшее положение. У казахов есть пожелание «чтобы твой асык стоял в алшы».

Тайке – положение противоположное алшы, когда он стоит на ребре, углублением вниз. Это второе по значимости положение.

Буге – положение асыка плашмя, при котором выпуклая сторона смотрит вверх. Это третье по значимости положение.

Шиге – положение асыка плашмя, при котором смотрит вверх вогнутая сторона. Это четвертое по значимости положение.

Турык – положение алшы или тайке.

Омпы – вертикальное положение асыка острыми концами вниз.

Сомпы – положение, противоположное омпы.

Табан – сторона асыка, где расположено углубление.

Онкай – асык из левого скакательного сустава, удобен для удержания большим пальцем правой руки, придавливающим вогнутую грань..

Солакай – асык из правого скакательного сустава, удобен для удержания большим пальцем правой руки, придавливающим выпуклую грань.

Сака – асык из левого скакательного сустава, выбирается из асыков наибольшего размера и веса. Так называется асык из скакательного сустава архара.

Кулжа – асык от архара-самца.

Жабайт – асык от косули.

Шукимайт – асык от ягненка или козленка.