Армения примет саммит Европейского политического сообщества

- Я официально пригласил в Ереван моих коллег – руководителей стран-участниц. Для меня большая честь принять каждого из них, – написал глава армянского правительства.

По словам премьер-министра, одной из ключевых тем предстоящего саммита станет взаимосвязанность. В частности, планируется обсудить реализацию Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут - прим.ред.) и обеспечение бесперебойной связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией касательно товаров, энергоносителей и оптоволоконных коммуникаций.

- Поскольку в следующем году Армения также примет 17-ю Конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии (СОР-17), мы рассчитываем, что ЕПС станет площадкой для обсуждения перехода к «зеленой» экономике. Итоги этих дискуссий позднее будут представлены на мировой арене в ходе СОР-17, – отметил премьер-министр.

Напомним, седьмой саммит Европейского политического сообщества прошел в Дании, собрав лидеров более 40 государств Европы и соседних с ЕС стран.