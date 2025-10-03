РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:20, 03 Октябрь 2025

    Армения примет саммит Европейского политического сообщества

    VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 4 мая 2026 года в Ереване. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Никол Пашинян
    Фото: verelq.am

    - Я официально пригласил в Ереван моих коллег – руководителей стран-участниц. Для меня большая честь принять каждого из них, – написал глава армянского правительства.

    По словам премьер-министра, одной из ключевых тем предстоящего саммита станет взаимосвязанность. В частности, планируется обсудить реализацию Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут - прим.ред.) и обеспечение бесперебойной связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией касательно товаров, энергоносителей и оптоволоконных коммуникаций.

    - Поскольку в следующем году Армения также примет 17-ю Конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии (СОР-17), мы рассчитываем, что ЕПС станет площадкой для обсуждения перехода к «зеленой» экономике. Итоги этих дискуссий позднее будут представлены на мировой арене в ходе СОР-17, – отметил премьер-министр.

    Напомним, седьмой саммит Европейского политического сообщества прошел в Дании, собрав лидеров более 40 государств Европы и соседних с ЕС стран.

     

    Теги:
    Армения В мире Транскаспийский транспортный маршрут Европа Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
