    22:14, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Дании состоялся седьмой саммит Европейского политического сообщества

    В Копенгагене собрались лидеры более 40 государств Европы и соседних с ЕС стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: report.az

    Европейское политическое сообщество было впервые созвано в 2022 году по инициативе президента Франции Э. Макрона. В него входят практически все европейские страны с целью развития сотрудничества между ЕС и странами, не входящими в Евросоюз, особенно в области безопасности и обороны.

    Это неформальные однодневные саммиты, на которые приглашаются более 45 лидеров стран — от Исландии до Азербайджана, от Финляндии до Португалии. Первая встреча состоялась в Праге в октябре 2022 года.

    Главные задачи ЕПС: укрепление безопасности в Европе; совместное реагирование на энергетические кризисы; развитие инфраструктурных и транспортных связей и поддержка демократических ценностей и международного права.

    И в этот раз президент Франции Э.Макрон озвучил совместно с премьер-министром Италии Дж. Мелони новую инициативу в рамках Европейского политического сообщества по борьбе с таким злом, как наркоторговля.

    — 35 глав государств и правительств объединяют усилия для совместных действий и принятия конкретных мер. Более единая Европа защищает, — написал в соцсетях президент Франции.

    Ранее 1 октября главы 27 государств-членов Евросоюза провели неформальную встречу в столице Дании в рамках председательствования этой страны в ЕС.

    Арнур Рахимбеков
