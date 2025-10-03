В Дании состоялся седьмой саммит Европейского политического сообщества

Европейское политическое сообщество было впервые созвано в 2022 году по инициативе президента Франции Э. Макрона. В него входят практически все европейские страны с целью развития сотрудничества между ЕС и странами, не входящими в Евросоюз, особенно в области безопасности и обороны.

Это неформальные однодневные саммиты, на которые приглашаются более 45 лидеров стран — от Исландии до Азербайджана, от Финляндии до Португалии. Первая встреча состоялась в Праге в октябре 2022 года.

Главные задачи ЕПС: укрепление безопасности в Европе; совместное реагирование на энергетические кризисы; развитие инфраструктурных и транспортных связей и поддержка демократических ценностей и международного права.

И в этот раз президент Франции Э.Макрон озвучил совместно с премьер-министром Италии Дж. Мелони новую инициативу в рамках Европейского политического сообщества по борьбе с таким злом, как наркоторговля.

— 35 глав государств и правительств объединяют усилия для совместных действий и принятия конкретных мер. Более единая Европа защищает, — написал в соцсетях президент Франции.

Ранее 1 октября главы 27 государств-членов Евросоюза провели неформальную встречу в столице Дании в рамках председательствования этой страны в ЕС.