Армения назвала сроки начала строительства «Маршрута Трампа»

Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что республика ведет активные переговоры с американской стороной по формированию правовой базы и механизмов регулирования проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

В МИД также проинформировали, что армяно-американское совместное предприятие — TRIPP Company — будет зарегистрировано на территории Армении. Компании планируется предоставить полномочия по развитию необходимой инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные магистрали, нефтегазовые трубопроводы, а также оптоволоконные линии связи.

Отмечается, что проект вписывается в концепцию масштабных инфраструктурных инициатив, нацеленных на укрепление региональной взаимосвязанности. В их числе Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, «Средний коридор»), а также международный транспортный коридор «Персидский залив — Черное море».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентской сессии заявлял, что строительство маршрута TRIPP в стране может начаться во второй половине 2026 года. Он также сообщил о возможных вариантах передачи транспортного маршрута в аренду.