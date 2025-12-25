Армения назвала сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
Практическая фаза реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), предусматривающая начало строительных работ, намечена на 2026 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что республика ведет активные переговоры с американской стороной по формированию правовой базы и механизмов регулирования проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».
В МИД также проинформировали, что армяно-американское совместное предприятие — TRIPP Company — будет зарегистрировано на территории Армении. Компании планируется предоставить полномочия по развитию необходимой инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные магистрали, нефтегазовые трубопроводы, а также оптоволоконные линии связи.
Отмечается, что проект вписывается в концепцию масштабных инфраструктурных инициатив, нацеленных на укрепление региональной взаимосвязанности. В их числе Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, «Средний коридор»), а также международный транспортный коридор «Персидский залив — Черное море».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентской сессии заявлял, что строительство маршрута TRIPP в стране может начаться во второй половине 2026 года. Он также сообщил о возможных вариантах передачи транспортного маршрута в аренду.