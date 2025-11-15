Армения обсуждает с США возможные сроки аренды маршрута TRIPP

По словам главы правительства, рассматриваются два варианта аренды — на 99 лет и на 49 лет.

— Сегодня обсуждаются два сценария передачи в аренду маршрута TRIPP — сценарий 99 лет и сценарий 49 лет. С чем связаны такие сроки аренды? Туда будут вкладываться инвестиции, и инвестор должен иметь определенные гарантии возврата своих инвестиций с определенной нормой прибыли. Если мы скажем, что даем эту землю на 5 лет, никто не будет вкладывать, потому что вернуть вложенную сумму за 5 лет нереально, — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что обсуждения носят исключительно финансово-экономический характер и не содержат политической составляющей. Он также отметил, что первым шагом для реализации проекта TRIPP в Армении является создание нормативно-правовой базы.

— Напомню, что первым этапом создания этой базы является Вашингтонская декларация, где описаны общие рамки. Далее будет создана совместная компания Армении и США, сформирован совет директоров, который будет управлять компанией. Армения и США будут представлены в совете директоров, конечно, распределение долей в совете директоров будет зависеть и от долевого участия, что также обсуждается в настоящее время. Однако важно отметить, что Армения будет иметь право решающего голоса по вопросам стратегического значения, — отметил Пашинян.

